Die hölzernen Masken der Hexen und Spättle sind in dieser Fasnet auf der Straße eher rar. Ganz anders ist das in einem Haus in Haslach im Kinzigtal. Dort kommen ständig neue dazu.

Bei Daniel Fix in Haslach (Ortenaukreis) tummeln sich die Fasnets-Larven geradezu. In seiner Wohnung hat Fix ein kleines Privatmuseum für Fastnachts-Masken eingerichtet. Im zehn Meter langen Flur hängen rund 2.500 Larven und Sammlermäskle dicht an dicht - geordnet nach ihrer Herkunft. Besonders stolz ist Fix auf die 50 großen Masken aus Lindenholz, die normalerweise nur Mitglieder der jeweiligen Narrenzunft besitzen. Stirbt ein Mitglied, kaufen die Zünfte die Masken in der Regel zurück. Mäskle statt Zigaretten Das Masken-Sammeln begann der Kinzigtäler, als er aufhörte zu rauchen. Für jedes gesparte Päckchen Zigaretten leistete er sich ein Mäskle. Und doch wird Daniel Fix seinem Hobby wohl bald Einhalt gebieten müssen. Denn mit seiner Freundin ist vereinbart: Die Maskensammlung wächst nicht über den Flur hinaus.