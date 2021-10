Fasnacht kann stattfinden

Der Präsident der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, Roland Wehrle, freut sich, dass es schon so früh Gewissheit gibt, was an der kommenden Fasnachtssaison wie stattfinden kann. Das Sozialministerium Baden-Württemberg hat mitgeteilt, dass bei Veranstaltungen in Innenräumen die 2G-Regel gelten soll. Geimpfte und genesene Menschen sollen also unbeschwert ohne Masken und Abstandsregeln feiern können. Wie die Regeln bei Straßenveranstaltungen aussehen, ist aber noch nicht klar. Eine Arbeitsgruppe soll nun konkrete Hygienekonzepte entwickeln.