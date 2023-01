Lörracher Straßenfasnacht soll als erste in Deutschland klimaneutral werden

Nach der erzwungenen Corona-Pause konnte die Lörracher Narrengilde am 6. Januar wieder zum traditionellen Neujahrsempfang laden. Dabei gaben sie ambitionierte Ziele für die kommende Fasnachtssaison bekannt.

Die Lörracher Fasnachts-Formationen haben am Freitag, den 6. Januar, das neue Jahr beim traditionellen Neujahrsempfang begrüßt. Erstmals seit 2020 war das wieder möglich. Dabei stellten sie ihr Vorhaben für die kommende Fasnachtssaison vor: Die Lörracher Narrengilde will die erste klimaneutrale Straßenfasnacht Deutschlands veranstalten.

Narrengilde will CO2-Zertifikate kaufen

Die Narrengilde hat berechnet, dass bei der Straßenfasnacht in Lörrach durch Verkehr und Verpflegung fast 100 Tonnen CO2 pro Jahr ausgestoßen werden. Das wollen die Narren nun ausgleichen, indem sie CO2-Zertifikate kaufen und damit Projekte für nachhaltige Energie in Indien unterstützen. Wer will, kann an der Fasnacht dafür das Pfand des Getränkebechers spenden. Die Lörracher Narrengilde ist für unkonventionelle Ideen bekannt: Vergangenes Jahr hatte sie wegen Corona die Fasnacht mit dem „Confetti Sommer Festival“ in den Juni verlegt und dafür Kritik von Verbandsfunktionären geerntet.

Die außerplanmäßige "Sommer-Fasnacht" 2022 in Lörrach soll, geht es nach der scheidenden Protektorin Diana Stöcker, auch 2023 wieder stattfinden. SWR

Scheidende Schirmherrin Diana Stöcker lobt "Sommer-Fasnacht"

Die scheidende Schirmherrin der Lörracher Fasnacht, die CDU-Bundestagsabgeordnete Diana Stöcker, hat ein positives Fazit ihrer Zeit als Protektorin gezogen. Diana Stöcker verabschiedete sich am Freitagabend mit einer Rede bei der Fasnachtseröffnung. Darin nannte sie die "Sommer-Fasnacht" als Höhepunkt ihrer Schirmherrschaft.