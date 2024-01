Nach dem Fund von drei Toten in Pfaffenweiler bei Villingen-Schwenningen am Freitag gibt die Polizei erste Erkenntnisse aus den Ermittlungen bekannt.

Die Polizei spricht am Dienstag in einer Pressemitteilung von einer Familientragödie und dem psychischen Ausnahmezustand des Täters. Am Freitag wurden drei tote Menschen in Pfaffenweiler, einem Stadtteil von Villingen-Schwenningen gefunden.

Mann erstach Eltern und sich selbst

Laut Polizei hat der 32-jährige Mann zuerst seine 75 und 62 Jahre alten Eltern und dann sich selbst mit einem Messer getötet. Er hatte zusammen mit seinen Eltern in dem Haus gewohnt, der jüngere Bruder fand die drei Toten am Freitagnachmittag. Die Spezialisten der Polizei waren bis spät abends im Einsatz und sicherten in dem Einfamilienhaus die Spuren.

Kriminaltechniker der Polizei waren bis in die Nacht mit der Spurensicherung beschäftigt. Kamera24

Psychischer Ausnahmezustand während der Tat

In der Pressemitteilung spricht die Polizei von einem psychischen Ausnahmezustand des 32-Jährigen während der Tat. Der Mann hatte sich deshalb zu einem früheren Zeitpunkt in ärztlicher Behandlung befunden.