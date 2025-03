Drei Männer und eine Frau sollen sich wiederholt als Polizisten ausgegeben haben, um an Wertgegenstände ihrer Opfer im Raum Breisach zu kommen. Jetzt wurden sie in Duisburg gefasst.

Seit Dezember war in der Umgebung von Breisach (Breisgau-Hochschwarzwald) eine Gruppe Betrüger aktiv, die sich als Polizeibeamte ausgegeben hatte, um Bargeld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu erbeuten. Damit war die Bande sehr erfolgreich: Über eine Millionen Euro konnten die falschen Polizisten erbeuten. Durch aufwändige Ermittlungen der Kriminalpolizei Freiburg wurden inzwischen vier Verdächtige in Duisburg in Nordrhein-Westfalen festgenommen.

Masche "falsche Polizeibeamte" für Behörden keine Neuheit

Die mutmaßlichen Täter: drei Männer und eine Frau im Alter von 21 bis 61 Jahren. Mehrfach sollen sie sich am Telefon bei ihren Opfern als Polizisten ausgegeben haben. Michael Graß ist Leiter einer Abteilung der Kriminalpolizei in Freiburg. Er ist an den aktuellen Ermittlungen beteiligt und kennt die Masche.

Die Täter erzählten ihren Opfern, dass es in ihrer Nachbarschaft vermehrt zu Einbrüchen käme, so Graß. Als Polizeibeamte böten sie an, Wertgegenstände sicher aufzubewahren, damit sie nicht gestohlen würden.

Opfer sind meist alleinstehend und älter

Aus vergangenen Verfahren wisse man, dass die Täter dabei sehr professionell vorgingen. Ihre Telefonate versuchten sie möglichst realistisch zu gestalten. "Es werden Szenarien vorgespielt aus dem Büro heraus, wie dann ein vermenitlicher Staatsanwalt an der Tür klopft", so Graß. Wie genau die Täter im aktuellen Fall vorgingen, könne man aber im Detail nicht darstellen.

Laut Graß sind die Geschädigten meist alleinstehend, im Durchschnitt über 60 Jahre alt. Ältere Menschen, so das Kalkül der Täter, seien emotional besser zu manipulieren und zu verunsichern.

In Breisach hatten Täter und Opfer mehrmals Kontakt

Am aktuellen Fall in Breisach sei ungewöhnlich, dass die mutmaßlichen Täter mit einem der Opfer sehr lang in Kontakt gestanden haben. Mehrere Übergaben hätten stattgefunden, sagt Graß. Die Täter hätten versucht, in diesem Zeitraum herauszufinden, wo die Geschädigte ihre Wertgegenstände aufbewahrt und wie viel sie an Vermögen besitzt.

In der Regel sei es in solchen Fällen kaum möglich, das Diebesgut zurückzuholen, meint Graß. Meist stünden hierarchisch organisierte Gruppen hinter den Tätern. Das Geld werde hochprofessionell weggeschafft.

Wie man sich schützt: Kriminalbeamter gibt Tipps

Am besten also, es kommt gar nicht erst so weit. Michael Graß versucht deshalb aufzuklären. Die Polizei würde nie bei Privatpersonen zuhause anrufen und nach Wertgegenständen fragen, "geschweige denn anbieten vorbeizukommen und die sich aushändigen zu lassen", sagt Graß. Sollte man sich unsicher sein, empfiehlt der Kriminalpolizist: "Im Zweifelsfall auch einfach die 110 zu wählen."

Kriminalpolizist Michael Graß erklärt, wie man sich gegen die Masche "falsche Polizeibeamte" schützen kann:

Die Verdächtigen aus Breisach sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hatte Haftbefehle erlassen. Der Fall in Breisach war aber nur einer von vielen in Baden-Württemberg. Laut Graß liegt die Fallzahl angezeigter erfolgreicher Telefonstraftaten im Land im vergangenen Jahr im mittleren zweistelligen Bereich.