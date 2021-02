In der direkten Nachbarschaft des großen Sensorherstellers Sick AG und des Achterbahnbauers Mack Rides in Waldkirch im Kreis Emmendingen, hat auch ein Familienunternehmen seinen Hauptsitz, von dem bislang noch nicht so viel berichtet wurde: die Firma Faller Packaging. Und dabei ist dieses Unternehmen im Moment absolut systemrelevant. Denn es stellt Etiketten für die Corona-Impfstoffe her.