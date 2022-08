Fall Ayleen: Staatsanwaltschaft Gießen ermittelt weiter

Die Staatsanwaltschaft Gießen hat das Ermittlungsverfahren im Fall der getöteten Ayleen aus Gottenheim übernommen. Sie geht davon aus, dass die 14-Jährige in Hessen gestorben ist.

Genaue Todesumstände stehen noch nicht fest

Wie Ayleen zu Tode kam, steht noch nicht fest und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Da der Schwerpunkt der weiteren Ermittlungen und des Gesamtverfahrens in Hessen liegt, wurde das bisher bei der Staatsanwaltschaft Freiburg geführte Verfahren an die Staatsanwaltschaft Gießen übergeben - in den Bezirk, in dem der Leichnam der 14-Jährigen aus Gottenheim gefunden wurde, heißt es in der Mitteilung weiter.

Freiburger Polizei unterstützt Ermittlungen

Die Federführung der polizeilichen Aufgaben auf dem Gebiet der Strafverfolgung wurde an das Polizeipräsidium Mittelhessen abgegeben. Die Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Freiburg wird die Ermittlungen der hessischen Behörden unterstützen.