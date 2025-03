Bis auf ein paar Weiler und Höfe, werden alle Haushalte in Sulzbach-Laufen mit Trinkwasser aus dem Kocher versorgt. 13 Quellen sprudeln in der Gemeinde. Im Wasserwerk wird das Rohwasser gefiltert und aufbereitet – aber ohne Chlor. Am Ende hat das Trinkwasser einen leicht erdigen Geschmack.