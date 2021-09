Sabrina Weckerlin freut sich auf ihre neue Rolle. Sie ist die Eiskönigin, wenn das gleichnamige Musical in Hamburg im Theater an der Elbe auf die Bühne kommt.

Disneys "Eiskönigin" verzaubert die Herzen von Groß und Klein seit über sieben Jahren. Nun kommen Elsa, Anna, Olaf und Co. auch als Musical auf die Bühne. Und zwar in Hamburg. In der Hauptrolle ist Sabrina Weckerlin als Elsa. Sabrina ist in Villingen-Schwenningen geboren; in Furtwangen im Schwarzwald ist sie aufgewachsen und daheim. Gegen sage und schreibe 12.000 Mitbewerberinnen hat sich die 35-Jährige im Casting durchgesetzt.