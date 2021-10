Rettungswagen fahren heißen Reifen

per Mail teilen

Einen heißen Reifen fahren und im Notfall sicher an den Einsatzort kommen. Um das zu üben, bietet das Deutsche Rote Kreuz Rottweil Fahrsicherheitstrainings mit Einsatzwagen an.

Wenn sie starten, zählt oft jede Sekunde. Ob bei viel Verkehr, verschneiten Straßen, Blitzeis oder Starkregen – wenn ein Alarm eingeht, gilt es den Rettungswagen so schnell wie möglich zum Einsatzort zu steuern. Und das sicher und am besten ohne Unfall. und dabei bedenken, ein Rettungswagen hat mehrere Tonnen Gewicht. Damit einen das im Ernstfall nicht aus der Kurve wirft, bietet der DRK Kreisverband Rottweil seinen Einsatzkräften Fahrsicherheitstrainings an.

Routine beim Fahren von Rettungswagen

Martinshorn, Blaulicht und plötzlich eine Vollbremsung auf nasser Straße. Was im Alltag gefährlich ausgehen kann, soll hier auf dem Verkehrsübungsplatz bei Rottweil gezielt geübt werden. Fünf Einsatzfahrzeuge mit je zwei Personen, fahren dort einen heißen Reifen. Vom Notarztwagen, über das Einsatzfahrzeug bis hin zum neuesten Rettungswagen.

Auch wenn es in etwa dreißig Jahren Berufserfahrung tatsächlich Michael Neumanns erstes Fahrtraining ist, der Rettungsassistent findet es absolut sinnvoll. Denn im Dienst wechseln die Fahrzeuge ständig. Mal sind sie beim Kundendienst, in Reparatur oder es gibt neue, modernere Einsatzfahrzeuge.

"Eigentlich sollten wir alle Autos im Fahrsicherheitstraining testen."

Für den Anfang bleibt es in dem Kurs bei einem Auto. Sitzposition richtig einstellen, Bremswege einschätzen lernen, Slalom fahren und Vollbremsungen auf nasser Straße. Gerade bei den mehrere Tonnen schweren Rettungswagen mit Signalaufbau sieht das natürlich eindrucksvoll aus. Vor allem beim Slalom fahren. Denn die großen Fahrzeuge können durchaus auch mal umkippen. Gleiches gilt auch für die Hütchen auf der Strecke, und von denen bleibt an diesem Morgen kaum eines verschont.

Die Rettungssanitäterin Jessica Vrucinic hat sich ein solches Fahrtraining ausdrücklich gewünscht. Auch sie hat bereits schwierige Situationen auf Einsatzfahrten erlebt.

"Oft sind es Situationen, in denen die Menschen nicht wissen, wie sie jetzt am besten reagieren sollen, da müssen wir dann mitdenken und auf alles gefasst sein."

Einmal nicht schnell genug bremsen zu können, mal eine der Personen zu erwischen, die noch schnell vor dem Rettungswagen über die Straße läuft oder selbst einen Unfall zu bauen und nicht rechtzeitig beim Einsatz anzukommen, das wäre für sie der schlimmste Fall. Anders als etwa bei LKW-Fahrern ist ein Fahrsicherheitstraining für Einsatzkräfte in Deutschland keine Pflicht, sinnvoll fänden Jessica Vrucinic und Michael Neumann so ein Training alle zwei bis fünf Jahre.

Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern an diesem Morgen macht es ganz eindeutig auch richtig viel Spaß, die Autos mal an ihre Grenzen zu bringen. Nun gilt es nur noch, das Gelernte in den Arbeitsalltag zu übernehmen, wenn das nächste Mal der Alarm losgeht und wieder jede Sekunde zählt.