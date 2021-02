Die Fahrschulen sind in Bedrängnis. Wegen der Corona-Pandemie mussten sie schließen. Finanzielle Einbußen auf der einen Seite, und Frust bei denen, die den Führerschein machen wollen.

Die Lage ist unübersichtlich: Von Bundesland zu Bundesland herrschen andere Vorgaben für Fahrschulen, in Hessen gelten sie als Bildungseinrichtung und sind geöffnet, in Baden Württemberg zählen sie zum Einzelhandel und müssen schließen. Keine einfache Situation für Sascha Fiek, den Geschäftsführer einer Freiburger Fahrschule: "Ich hab das Gefühl, dass in den Bundesländern irgendwie gewürfelt wird, was zulässig ist und was nicht. Und man kann natürlich den Menschen auch kaum verständlich machen, woran das liegt."

Die Folgen des Verordnungschaos sind für die Fahrschulen dramatisch. Finanziell steht vielen das Wasser bis zum Hals. Und auch die Anwärter auf einen Führerschein sind frustriert, alles zieht sich ewig und wird dadurch immer teurer. Die Studentin Melinda Böer versucht bereits seit Sommer 2020, den Schein zu machen: "Mein Theorieunterricht ist schon ein Jahr her, das hat mich noch nicht so getroffen, aber seit ich jetzt im Praxisunterricht bin, bin ich immer schon mit Maske gefahren." Anfang Dezember hatte sie ihre vorerst letzte Fahrstunde.

Drastischer Schritt mit einem Eilantrag

"Wir haben diese Woche Eilantrag beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gestellt um einmal zu überprüfen, ob die Corona-Verordnung, so wie sie geschrieben wurde, in Bezug auf unsere Fahrschule überhaupt in Ordnung ist", sagt Betreiber Sascha Fiek. Er hofft, dass der Verwaltungsgerichtshof Lockerungen erlaubt und dass sie vielleicht etwas früher wieder anfangen können. Dieser Antrag wird vom Verband der Fahrschulen Baden Württemberg voll unterstützt. Andere Betriebe werden vermutlich folgen.