Fahrraddemo für Embargo gegen Russland

Umweltschützerinnen und Umweltschützer in Freiburg protestieren am Samstag als Teil eines bundesweiten Aktionstages. Mit einer Fahrraddemo wollen sie auf die Energie-Importe aus Russland aufmerksam machen und fordern einen sofortiges Embargo auf russisches Öl in Deutschland. Die Freiburger Ortsgruppe der Umweltschutzorganisation Greenpeace hat zu der Demonstration aufgerufen. Der Demozug will sich gegen 14:30 Uhr in Bewegung setzen. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 100 Teilnehmenden. Die geplante Route ist etwa 15 Kilometer lang, ein Teil führ auch über die Bundesstraße B31. Die Polizei ist vorbereitet. Der Verkehr werde umgeleitet, falls es zu größeren Behinderungen kommen sollte, heißt es.