per Mail teilen

Die Fahrradsaison hat begonnen. Zeit, das Rad nach dem Winter wieder in Topform zu bringen. Dazu gehört eine ordentliche Fahrradwäsche, außerdem Luft, Licht und Reifen zu prüfen. Doch einiges sollte man dem Profi überlassen – und auch beim E-Bike ist spezielles Wissen nötig. Wie mache ich mein Rad frühjahrstauglich? Was kann ich selbst machen? Was lieber nicht?

Mit Bürsten auf Anti-Dreck-Mission

Zuerst muss der Dreck weg, empfiehlt Fahrrad-Fachfrau Tanja Knöfel aus Freiburg. "Putzen nach dem Winter ist ganz, ganz wichtig wegen des Salzes. Das frisst weiter, auch wenn kein Salz mehr auf der Straße ist. Das frisst am Aluminium und an allem anderen am Fahrrad weiter.“

"Das Salz muss weg!" Tanja Knöfel, Fahrrad-Fachfrau aus Freiburg

Tanja Knöfel hat eine mobile Radwerkstatt und wird auch von großen Firmen gebucht. Die Mitarbeitenden können ihre Räder dann zum Check vorbeibringen. Allerdings nur saubere: "Es gibt eigentlich keine Ausreden zum Putzen. Wichtig ist, dass ich eine alte Zahnbürste habe, einen Lappen und Spülmittel." Wem Spüli und Zahnbürste nicht reichen, der greift zum Spezial-Radreiniger. Der Emmendinger Fachmann Dominik Wenk rät hier zu umweltfreundlichen Produkten, zum Beispiel Bioreiniger und Bioöle, um die Umwelt zu schonen.

Drahtesel ölen und Bremsen nachziehen

Auch die Kette freut sich über eine gründliche Reinigung. Mit einem Schraubenzieher entfernt Tanja Knöfel den Dreck an den Ritzeln, dann ordentlich säubern und ölen: "30 Tropfen mehr nicht. Die Kette muss nicht schwimmen, zwei Minuten drehen, leer drehen und das ganze überschüssige Öl nimmt den Dreck mit ab."

Bremsen, Licht und Reifen checken

Vor einer längeren Tour sollte das Rad gründlich durchgecheckt werden. Dazu gehören Bremsen, Licht und natürlich die Reifen. Einen Mantel sollten auch Laien wechseln können. Wer dann noch eine Luftpumpe, Reparaturset und einen Ersatzschlauch mit auf die Reise nimmt, ist für den Notfall gut gerüstet.

E-Bike hat besondere Ansprüche

Beim E-Bike muss selbstverständlich der Akku geladen sein. Aber nicht nur darauf kommt es an. Harry Baumgarten, Fahrrad-Verkäufer in Emmendingen, rät: "Wenn Sie bei einem normalen Fahrrad denken, ja, die Bremsen oder die Reifen tun es noch: Beim E-Bike ist das anders. Sie haben da viel mehr Gewicht, das muss einfach sofort zum Stehen kommen. Da können Sie nicht so lax sein wie bei einem normalen Fahrrad."

Jährlicher Werkstatt-Check lohnt sich

Grundsätzlich wird empfohlen, das Rad einmal pro Jahr in einer Werkstatt überprüfen zu lassen. Es geht darum, die Bremse zu entlüften oder Antrieb und Tretlager einzustellen. Dazu braucht es Know-how und Spezialwerkzeug. Das Rad dankt es: mit besserem Fahrkomfort und längerer Lebensdauer.