Wegen des Sonderfahrplans der Bahn haben einige Menschen in systemrelevanten Berufen Probleme an ihren Arbeitsplatz zu kommen. Eine junge Frau aus Schluchsee hat sich an den SWR gewandt.

Stephanie Ellermann wohnt in Schluchsee im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald und arbeitet im Oskar-Saier Pflegeheim in Kirchzarten im Dreisamtal in der Hauswirtschaft. Seit dem 30. März gibt es einen Sonderfahrplan der Bahn, der für sie und ihre Kollegin aus der Pflege jedoch vollkommen ungeeignet ist. Denn der erste Zug von Schluchsee Richtung Freiburg fährt erst um 8:34 Uhr. Stephanie Ellermann wäre dann frühestens um 9:45 Uhr in der Küche. Das sei viel zu spät, erklärt sie.

Dauer 3:19 min Probleme für Systemrelevante mit Bahn-Sonderfahrplan Ein Beitrag von Sebastian Bargon

Arbeitgeber zahlt Taxi für Mitarbeiter

Da es laut Sonderfahrplan der Bahn an Sonntagen einen Zug schon um kurz nach 6 Uhr gibt, stellte Stephanie Ellermann ihren Dienstplan kurzerhand auf Sonn- und Feiertage um. Am vergangenen Sonntag habe sie pünktlich in aller Herrgottsfrühe auf Bahnsteig 1 gewartet. Aber der auf dem Fahrplan für 6:03 Uhr angekündigte Zug sei nicht gekommen.

Nun werden die Mitarbeiter per Taxi jeden Tag von Schluchsee nach Kirchzarten gefahren. Die Kosten für Ellermanns Arbeitgeber sind immens: Pro Taxi-Fahrt sind es 70 Euro.

DB Regio spricht von stabilem Grundangebot

Die Bahn betont, dass sie ein stabiles Grundangebot biete, das in Einzelfällen leider nicht ganz passgenau sei, so eine Sprecherin. Bei Kapazitätsengpässen sei jedoch bei der DB Regio in enger Abstimmung mit dem Aufgabenträger nachgesteuert worden.

Tatsächlich wurden auf Druck des Zweckverbands Regio Nahverkehr Freiburg mehr Fahrten angeboten nachdem viele Krankenpfleger der Freiburger Uniklinik wegen des ausgedünnten Corona-Fahrplans Probleme hatten rechtzeitig zum Arbeitsplatz zu kommen.

Wegen Elektrifizierungsarbeiten an der Elztalbahn müssen die Passagiere auf den Bus umsteigen. SWR

Probleme auch bei Elztalbahn

Auch viele der 600 Mitarbeiter der Elzacher BDH-Klinik haben zur Zeit Probleme auf dem Weg zur Arbeitsstätte. Denn die Elztalbahn ist bis Ende des Jahres wegen Elektrifizierungsarbeiten voll gesperrt. Rund 400 Mitarbeiter sind auf den Schienenersatzverkehr per Bus angewiesen, der wegen des Coronavirus zusammen gestrichen wurde.