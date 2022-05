per Mail teilen

Der Fahrer, der am Maifeiertag einen schweren Unfall in Freiburg verursacht hatte, ist aufgrund einer medizinischen Ursache gestorben und nicht an den Folgen des Unfalls. Das haben die Ermittlungen jetzt ergeben. Der 50-Jährige hatte demnach das Bewusstsein verloren und dann unkontrolliert sein Auto beschleunigt. Es kam zum Zusammenprall mit mehreren weiteren Pkw. Dabei wurden vier weitere Personen leicht verletzt.