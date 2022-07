Offenbar Familienstreit: Polizei findet Flüchtigen

Die Polizei hat den Mann gefunden, der am Mittwoch einen Großeinsatz an einer Schule in Friesenheim im Ortenaukreis ausgelöst hat. Polizisten des Präsidiums Konstanz konnten den Flüchtigen nahe Gottmadingen (Landkreis Konstanz) festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Offenburg wird einen Haftbefehl beantragen. Der von seiner Familie getrennt lebende 56-Jährige soll am Morgen seine Partnerin auf ihrer Arbeitsstelle aufgesucht und sie mit einer Waffe bedroht haben. Zu Beginn des Einsatzes konzentrierte sich die Polizei zunächst darauf, die Kinder der beiden zu schützen. Im Umfeld der Schule der Kinder war ein massives Polizeiaufgebot, alle Schulkinder mussten zunächst in ihren Klassenräumen bleiben. Erst nachdem eine Gefährdung für sie ausgeschlossen werden konnte, durften die Schülerinnen und Schüler die Schule verlassen.