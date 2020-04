Nach einem Tötungsdelikt hatte die Polizei mit Helikopter und Spürhunden nach zwei Brüdern gefahndet. Einer von ihnen wird verdächtigt einen Mann getötet und drei weitere verletzt zu haben. Die Flüchtigen wurden nun gefasst.

Nach dem Tötungsdelikt in Zell am Wiesental (Kreis Lörrach) sind zwei dringend tatverdächtige Männer am Mittwochabend festgenommen worden. Das teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit. Die beiden gesuchten Personen konnten vorläufig in einem anderen Bundesland festgenommen werden. Sie wollten sich offenbar ins Ausland absetzen.

Ein 38-jähriger Türke war am Dienstag durch massive Gewalteinwirkung getötet worden. Ein 64-jähriger Türke wurde schwer verletzt, zwei weitere Männer, afghanischer Staatsangehörigkeit wurden leicht verletzt. Die zwei mutmaßlichen Täter aus Bulgarien hatten gemeinsam mit den Opfern eine Ferienwohnung in Zell-Riedichen angemietet. In dieser ereignetet sich auch die Tat.

Hintergründe des tödlichen Dramas sind noch nicht bekannt

Die sechs Arbeitskollegen waren in der Nähe auf einer Baustelle beschäftigt. Zur Identität des Toten und der Verletzten sowie zum Tatablauf machte die Polizei keine Angaben. Auch über die Tatwaffe gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Informationen.