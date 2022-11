Fahndung nach Tod von Taxifahrer läuft weiter

Die Polizei in Basel fahndet weiter (Stand Sonntag Mittag!!) nach einem unbekannten Täter. Dieser hatte am Freitagabend auf einen Taxifahrer eingestochen, der später verstarb.

Die Tat ereignete sich am frühen Freitagabend unweit des

Basler Bahnhofs SBB, wenige Kilometer südlich der deutsch-schweizer Grenze. In dem Taxi sei es zu einem Streit zwischen Fahrer und Fahrgast gekommen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Täter habe den 49-Jahre alten Taxifahrer dabei mit einer Stichwaffe so schwer verletzt, dass er auch von Rettungskräften nicht reanimiert werden konnte. Die Fahndung blieb bislang erfolglos. Die Kriminalpolizei in Basel hat eine Sonderkommission eingerichtet und sucht weitere Zeugen.