Mit verstärkten Kontrollen will der Bund an der deutsch-schweizerischen Grenze gegen illegale Migration vorgehen. Dazu gab es Gespräche mit der Schweiz und auf Bund- und Länderebene.

Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich am Montag in Waldshut-Tiengen mit ihrer Schweizer Amtskollegin Elisabeth Baume-Schneider (Sozialdemokratische Partei, kurz SP) getroffen. Es ging um das Thema illegale Migration und die Frage, wie sie eingedämmt werden kann.

Illegale Einwanderung: Bundespolizei vermeldet steigende Zahlen

Zuletzt war die Zahl der aufgegriffenen, illegalen Migranten an der Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz deutlich gestiegen. Der Schweiz wurde vorgeworfen, Migranten unkontrolliert durchzuwinken.

Faeser kündigt mehr Grenzkontrollen an

Bundesinnenministerin Faeser erklärte am Rande des Termins am Hochrhein, dass auch an der deutsch-schweizerischen Grenze künftig mehr kontrolliert werde. Dazu werde die Bundespolizei verstärkt und umstrukturiert. Zudem sei mit der Polizei des Landes Baden-Württemberg eine neue Zusammenarbeit vereinbart worden.