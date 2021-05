Wie schwierig die Aufarbeitung von Missbrauch in der katholischen Kirche ist zeigt ein Fall, der jetzt durch die Sächsische und die Badische Zeitung bekannt geworden ist: Eine damals 22-jährige Frau aus Sachsen soll vor 30 Jahren in einem Kloster sexuell missbraucht worden sein.

Einem Novizen wirft die Betroffene aus Sachsen Missbrauch vor, ein anderer soll die Taten in einem bayrischen Kloster damals gedeckt haben. Beide Männer leben aber seit 2017 in einem Kloster am Bodensee, auf dem Gebiet der Erzdiözese Freiburg also. Das Bistum Dresden-Meißen hat den Ordensmännern Seelsorge-Verbot erteilt, das Bistum Freiburg aber nicht. Dafür steht Freiburg massiv in der Kritik, die kommt vor allem von der "Betroffenen-Initiative kirchlicher Missbrauch Süddeutschland". Statt Vergewaltigungs- und Vertuschungsvorwürfe transparent aufzuarbeiten, weiche die Diözese auf formaljuristische Argumente aus und verharmlose damit sexualisierte Gewalt, sagte eine Sprecherin der Initiative am Mittwoch in Freiburg. Sie forderte ein Seelsorge-Verbot für die beiden beschuldigten Ordensmänner.

SWR Reporterin Marion Eiche hat jetzt darüber mit der externen Missbrauchsbeauftragten im Erzbistum Freiburg, Angelika Musella, gesprochen und in einem Studiogespräch mit SWR Moderator Dirk Starke darüber berichtet.

Das Studiogespräch hier in voller Länge zum Nachhören:

Dirk Starke: Warum gibt es in diesem aktuellen Fall eine so unterschiedliche Beurteilung?

Marion Eiche: Wie so oft in Missbrauchsfällen steht Aussage gegen Aussage. Es gab sexuelle Handlungen, das steht fest. Waren diese einvernehmlich oder nicht? Da geht speziell um die Frage, ob die damals 22 Jahre alte Frau, die in dem Kloster in Bayern nach ihrer Ausreise aus der DDR Unterschlupf gesucht hatte, als schutzbedürftige Erwachsene einzustufen ist. Das erläutert Angelika Musella, die externe Missbrauchsbeauftragte der Erzdiözese Freiburg so: "Es geht letzten Endes um die Frage der Schutzbefohlenen-Eigenschaft, und die wurde von Dresden festgemacht daran, dass da ein Abhängigkeitsverhältnis bestanden hätte. Und Freiburg hat das anders beurteilt."

Strafrechtlich ist der Fall nicht relevant, die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen eingestellt, aber einzig und allein weil der Fall verjährt ist. Daraus kann man also nicht schließen, dass es keinen Missbrauch gegeben hat. Das Dekret des Erzbistums Dresden-Meißen über das Seelsorge-Verbot dort hat der Vatikan zunächst außer Vollzug gesetzt; jetzt wartet die Erzdiözese Freiburg auf eine neue Entscheidung aus Rom.

Dirk Starke: Die Betroffenen-Initiative kirchlicher Missbrauch Süddeutschland wirft dem Erzbistum Freiburg nun Untätigkeit und mangelnde Opferfürsorge vor?

Marion Eiche: In meinem Gespräch mit Angelika Musella hatte ich nicht den Eindruck, dass das in dem Fall zutrifft. Für die Juristin gilt hier nicht im Zweifel für den Angeklagten, sondern ihre Devise ist, immer in erster Linie an die Opfer zu denken. Die Betroffene habe sich auch an sie gewandt und es wurde ihr auch das Angebot gemacht, das Antragsverfahren hier in Freiburg durchzuführen. Sie habe sich aber dann nicht mehr gemeldet. Psychologische Hilfe hingegen habe sie über mehrere Stunden in Anspruch genommen.

Jetzt soll sich ändern, dass die Erzdiözese Freiburg auch wieder eine eigene Stelle für einen internen Missbrauchsbeauftragten schaffen will; es soll auch ein Betroffenen-Beirat gegründet werden. Denn da gebe es einfach sehr viel zu tun, sagt Musella: "Es gibt auch andere Fälle, die sich nicht mehr ganz klären lassen, weil das eben - wie jetzt in dem Fall 30 Jahre zurückliegt - und da sind wir immer in erster Linie für die Opfer da. Also im Zweifel immer für die Opfer."

Dirk Starke: Die Deutsche Bischofskonferenz hat vergangenes Jahr mit Entschädigungssummen von bis zu 400.000 Euro für Missbrauchsopfer für große Verunsicherung gesorgt. Das wurde korrigiert auf 50.000 maximal. Wie wurde das im Erzbistum Freiburg beurteilt?

Marion Eiche: Das war keine gute Aktion, sagt Angelika Musella. Ein riesiger Fehler der Bischofskonferenz. Viele, für die sie zuvor das Antragsverfahren schon durchgeführt hatte, hätten sich bei ihr gemeldet: "Also das macht was mit den Betroffenen. Und ich finde diese unklaren Zeichen, die von der Bischofskonferenz da gesetzt wurden, das war verheerend für die Arbeit."

Insgesamt sind in Freiburg etwa 225 Verfahren bearbeitet worden wegen zurückliegender Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Weniger als fünf Prozent der Priester sind allgemein betroffen, das entspricht auch dem Anteil in der Gesellschaft allgemein, wenn es um sexuelle Übergriffe geht. Dazu sagte die externe Missbrauchsbeauftragte noch Folgendes: "Es kommt eben auch vor, dass Priester zu Unrecht beschuldigt werden. Dann wird es ganz schwierig, wenn nach der Ordnung der Bischofskonferenz ein betroffener Priester zu rehabilitieren ist. Wie wollen Sie jemanden rehabilitieren, der in seiner Gemeinde beurlaubt wurde wegen des Vorwurfs sexuellen Missbrauchs, an dem nichts dran war? Da bleibt verbrannte Erde, das ist ganz schwierig. Und das darf man auch nicht ganz vergessen."

Initiativen zu Aufarbeitung und Prävention

Derzeit arbeitet das Erzbistum Freiburg an neuen Strukturen für Missbrauchsaufarbeitung und Prävention. Beispielsweise wird ein Betroffenenbeirat gegründet. Auch ein detaillierter Bericht zur bisherigen Aufarbeitung ist angekündigt. Ziel der katholischen Kirche ist es, bundesweit vergleichbare Strukturen zu schaffen.

Die Betroffenen-Initiative kirchlicher Missbrauch Süddeutschland hat sich Ende 2020 gegründet. Nach eigenen Angaben unterstützt und berät die Gruppe Missbrauchsbetroffene beispielsweise in den Bistümern Freiburg, Rottenburg, Würzburg und München. Ziel sei es auch, Betroffene zu vernetzen.