Heimisch sind sie in Australien, ausgesetzt wurden sie im Schwarzwald. Passanten haben mehrere exotische Echsen in einem Steinbruch bei Feldberg-Grafenhausen entdeckt.

In Feldberg-Grafenhausen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) haben Passanten exotische Bartagamen entdeckt - eine Echsenart, die eigentlich in Australien heimisch ist. Sie hatten mindestens vier Tiere gesehen. Der Freiburger Reptilienschutzverein konnte insgesamt sieben Echsen finden und retten. Die Tiere seien zum Teil in einem schlechten Zustand gewesen.

Augen auf! Weitere Tiere unterwegs?

Es sei davon auszugehen, dass sich noch mehr Tiere in dem Bereich aufhalten, so die Polizei. Weil es sich um überwiegend erwachsene Tiere handle, die unterernährt sind, könne man außerdem davon ausgehen, dass die Tiere schon vergangenen Woche ausgesetzt wurden.

Das Aussetzten von Tieren ist nach dem Tierschutzgesetz strafbar. Wer Hinweise auf die Person hat oder etwas Verdächtiges gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.