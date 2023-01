Ex-Chef der Stadtwerke Bad Säckingen angeklagt

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen erhebt Anklage gegen den ehemaligen Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Säckingen wegen gewerbsmäßiger Untreue.

Die Vorwürfe gegen den Ex-Chef der Stadtwerke Bad Säckingen wiegen schwer. Der Endvierziger soll zwischen 2017 und 2020 vom Konto der Stadtwerke Bad Säckingen 200.000 Euro auf das Konto des Geschäftspartners überwiesen haben. Dabei rechnete er Leistungen ab, die es gar nicht gegeben hat, so der Vorwurf. Am Ende soll der Geschäftspartner dem Beschuldigten das Geld wieder in bar übergeben haben.

Insgesamt 700.000 Euro veruntreut

Weitere 500.000 Euro soll der Beschuldigte – ebenfalls durch Scheinrechnungen gedeckt – bei seinem vorherigen Arbeitgeber, dem Energieversorger Badenova in Freiburg, veruntreut haben. Er war dort laut Staatsanwaltschaft "entscheidungsbefugt". Die Tat in Freiburg ist bereits verjährt. Die Staatsanwaltschaft hat aber beantragt, die Summe des Gesamtschadens in Höhe von 700.000 Euro einzuziehen.

Bei den Stadtwerken von Bad Säckingen soll der frühere Geschäftsführer rund 200.000 Euro veruntreut haben. SWR Andrea Worthmann

Hohe Verluste bei den Stadtwerken Bad Säckingen

Die Stadtwerke Bad Säckingen sind in den vergangenen Monaten mehrfach in den Negativschlagzeilen gestanden. Sie hatten 2021 einen Verlust von 8,8 Millionen Euro gemacht, der vor allem auf ein misslungenes Gasgeschäft zurückgeführt wird. Um die Stadtwerke vor der Insolvenz zu retten, musste die Stadt Bad Säckingen als Hauptgesellschafter einen Kredit in Höhe von elf Millionen Euro aufnehmen.

Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl zeigte sich im vergangenen Jahr zuversichtlich, dass die Stadtwerke mittelfristig wieder schwarze Zahlen schreiben und den Kredit an die Stadt zurückzahlen werden.