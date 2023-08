Das Amtsgericht Lörrach verurteilt den Ex-Vorsitzenden des "Landschulheim-Vereins Urberg“ wegen Veruntreuung zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren.

Der 59-jährige Angeklagte hatte bis 2021 in seiner Zeit als Vorsitzender des "Landschulheim-Vereins Urberg" (Kreis Waldshut) Vereinsgelder von fast 190.000 Euro für sich abgezweigt. Laut dem Urteil des Amtsgerichts Lörrach muss er das veruntreute Geld nun zurückzahlen. Außerdem ist er zu einer Bewährungsstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden.

"Kontoauszüge hat er handwerklich gut gefälscht."

Bei der Rechnungsprüfung war die Veruntreuung nicht aufgefallen, weil er die Kontoauszüge täuschend echt gefälscht hatte. Sein Nachfolger, Albrecht Schmidt, der alles aufgedeckt hatte, bescheinigte ihm vor Gericht mit Blick auf die gefälschten Kontoauszüge "eine anerkennenswert handwerklich gute Leistung." Der Verein unterhält im Dachsberger Ortsteil Urberg im Kreis Waldshut ein Landschulheim für das Lörracher Hans-Thoma- und Hebel-Gymasium sowie das Weiler Oberrhein- und Kant-Gymnasium.

Vereinssatzung machte die Veruntreuung leicht

Die Vereinssatzung, die inzwischen entsprechend geändert worden ist, hatte dem Angeklagten die Veruntreuung leicht gemacht. Denn als Vorsitzender durfte er Geschäfte für den Verein ohne finanzielle Obergrenze allein tätigen. Als er 2021 nicht erneut kandidiert hatte und der neue Vorsitzende die Führung des "Schullandheim-Verein Urberg e.V." übernahm, flog die Sache auf.

"Es tut mir unendlich leid."

Laut Geständnis, das die Verteidigerin verlas, tun dem Angeklagten seine Taten "unendlich leid". Sie beschrieb ihren Mandaten, der bis vor wenigen Jahren Inhaber einer Lackiererei mit über 50 Mitarbeitern gewesen war, als vom Erfolg verwöhnt.

Vom "Leben auf der Überholspur" in die Krise

Er habe ein Leben "auf der Überholspur" geführt. Als die von den Eltern übernommene Firma Insolvenz anmelden musste, geriet der heute 59-Jährige in eine Lebenskrise, seine Ehe ging auseinander und er wurde medikamentenabhängig. Er verfiel in Größenwahn, ging mit Vereinsgeld an die Börse und verspekulierte sich. Angeblich, so hieß es im Urberg-Verein, habe er Geld gewinnen und Investitionen im Landschulheim damit finanzieren wollen.

Urberg-Verein hat noch kein Geld vom Angeklagten gesehen

Auf das veruntreute Geld wartet der Verein, der deshalb Kredite aufnehmen musste, nach wie vor. Das Urteil, gegen das binnen einer Woche noch Berufung eingelegt werden kann, verpflichtet den Angeklagten zwar zur Rückzahlung der fast 190.000 Euro. Die Chancen dafür stehen allerdings nicht besonders gut. Denn der Angeklagte hatte zuletzt einen kleinen Verdienst als Zusteller von Prospekten und versucht nun noch Autos zu restaurieren.