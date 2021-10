Mit die höchsten und die steilsten Weinberge in Deutschland gibt es im Glottertal im Schwarzwald. Was es heißt hier, in bis zu 70 Grad steilen Hängen Wein zu lesen, haben wir gestern gesehen. Heute schauen wir mal, wie viel unsere Jungwinzer diesmal geerntet haben – und was der neue Weinjahrgang so verspricht.