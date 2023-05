Bahnstreik: Welche Züge fahren in Südbaden?

Trotz des angekündigten Streiks werden in Südbaden nicht alle Züge ausfallen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG streikt ab Sonntagabend für 50 Stunden.

So wirkt sich der Streik im Fernverkehr aus

Ab 22 Uhr sollen am Sonntag keine Fernverkehrszüge mehr fahren, das gelte bis Dienstag, 24 Uhr, so die Deutsche Bahn. Züge aus Frankreich und der Schweiz fahren voraussichtlich nur bis zur Grenze. Das schweizerische und französische Zugpersonal streike zwar nicht, auf deutscher Seite fehle durch den Streik jedoch das Personal für die Stellwerke, heißt es.

Regionalbahnen in Südbaden

Laut dem Verkehrsunternehmen SWEG mit Sitz in Lahr hat der bundesweite Streik auch massive Auswirkungen auf den Regionalverkehr in Südbaden.

Breisgau-S-Bahn fährt nicht

Die Bahnen der Breisgau-S-Bahn sind vom Streik betroffen. Es verkehren voraussichtlich keine Züge auf der Linie S1 Breisach über Freiburg nach Seebrugg. Auch auf der Linie S10 zwischen Freiburg Hbf und Villingen sollen keine Züge fahren. Gleiches gilt für die Linie S11 von Endingen am Kaiserstuhl über Freiburg Hbf nach Neustadt. Die Elztalbahn fährt nach SWEG-Informationen nicht.

Ortenau-S-Bahn eingeschränkt

Die Linie 717 zwischen Achern und Ottenhöfen soll nach SWEG-Angaben bedient werden, ebenso die Linie 722 von Zell am Harmersbach nach Oberharmersbach. Bei allen anderen Linien der Ortenau-S-Bahn muss mit Zugausfällen gerechnet werden.

S-Bahnen in Lörrach fahren nicht

Die SBB in Deutschland ist vom EVG-Streik nicht betroffen, dennoch fahren die Linien S5 und S6 nicht nach Deutschland. Als Grund dafür gibt die SBB Deutschland das fehlende Personal an den deutschen Stellwerken an.

Züge im Kreis Waldshut entfallen

Die Regionalzüge der DB Regio AG sollen im Kreis Waldshut aufgrund des Streiks entfallen. Die Busse fahren der Deutschen Bahn zufolge jedoch.

Diese Bahnen fahren planmäßig

Neben der Achertalbahn und der Harmersbachtalbahn soll der SWEG zufolge die Kaiserstuhlbahn zwischen Riegel-Malterdingen und Achkarren verkehren. Zudem werde die Münstertalbahn zwischen den Haltestellen Münstertal und Staufen fahren.

Keine Einschränkungen im Busverkehr

Die SWEG kündigt auf ihrer Internetseite an, die Busse in der Region verkehrten trotz Streiks planmäßig. Es werde im Busverkehr keine Einschränkungen geben.

Abschlussprüfungen finden trotz Streiks statt

Am Montag, den 15. Mai 2023 legen Schülerinnen und Schüler an Haupt-, Werkreal- und Realschulen ihre Abschlussprüfung im Fach Deutsch ab. Das Kultusministerium teilte mit, dass die Prüfungen nicht verschoben würden. Auch die für Montag terminierten Prüfungen an den beruflichen Schulen müssten stattfinden. Die Schulpflicht gelte auch, wenn der öffentliche Nahverkehr bestreikt werde, so das Kultusministerium Baden-Württemberg. Es gelte eine Toleranzgrenze von 30 Minuten, wenn Schülerinnen und Schüler nicht rechtzeitig zu Prüfungsbeginn erschienen. Werde diese Grenze nicht überschritten, so dürfe die Prüfung noch mitgeschrieben werden.

