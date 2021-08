per Mail teilen

Seit heute früh um 7 Uhr müssen sie aus ihren Wohnungen sein, die Bewohner von 8 Häusern in der Gisibodenstraße in Todtnau-Geschwend. Evakuierung für mindestens 6 Wochen. Weil über ihnen Felsen am Berg gesichert werden. Wie nötig das ist, haben sie vor gut einem Jahr erfahren, als ein dicker Brocken die Häuser nur knapp verfehlt hat. Trotzdem: mal eben für sechs Wochen Haus oder Wohnung zu verlassen, das ist kein Spaß - auch nicht für Familie Kaiser...