Zeitenwende: Die Caritas führt künftig eine Frau an

"Habemus Präsidentin" verkündet der Caritas-Verband auf seinem Twitter-Kanal. Aber wer ist Eva Maria Welskop-Deffaa, die neue Chefin von Europas größtem Sozialverband eigentlich?

"Ich glaube, ich bin ein Familienmensch, ich bin seit über 40 Jahren glücklich verheiratet“, so die schlichte Antwort der frischgewählten Caritas-Chefin bei ihrer ersten Pressekonferenz zusammen mit dem scheidenden Präsidenten Peter Neher.

Höchste Zeit für eine Frau als Caritas-Repräsentantin

Eva Maria Welskop-Deffaa ist all das, was ihre Vorgänger nicht waren. Sie ist Volkswirtin und keine Priesterin oder Theologin - und sie ist eine Frau: die erste Präsidentin in der knapp 125-jährigen Caritas-Geschichte. Die 62-Jährige findet, das ist höchste Zeit. "Ich glaube, in Berufsfeldern, wo der allergrößte Anteil der Beschäftigten weiblich ist, kann man heutzutage nicht mehr verstehen, warum nur Männer die Repräsentanten sind."

"Die Geschichte der Caritas-Arbeit ist von Anfang an eine weibliche gewesen. Die Frauenorden waren der Anfang der Caritas-Bewegung im 19. Jahrhundert und daran knüpfen wir jetzt an."

Ansprache für junge Menschen: Wohlfahrt soll digitaler werden

Zurück zu den Wurzeln, aber auch den Blick Richtung Zukunft – Eva Maria Welskop-Deffaa will für beides stehen: für Erfahrung und Aufbruch, für Kontinuität und Wandel. Seit vier Jahren ist die gebürtige Duisburgerin bereits im Caritas-Vorstand für Sozial- und Fachpolitik tätig. Für das Thema Digitalisierung brennt sie besonders. Als Präsidentin will sie die digitale Wohlfahrt mächtig pushen:

"Wenn wir nah bei den Menschen sein wollen, dann müssen wir auch in den digitalen Räumen präsent sein. Gerade die jungen Menschen gehen, wenn sie Nöte haben, nicht zu einer Sozialstation. Sie googeln, um Informationen zu bekommen, und wenn wir diese Räume Scharlatanen überlassen, dann werden wir unserem Auftrag nicht gerecht. Das haben wir in der Pandemie gesehen."

Pflege, Kinderarmut, Klimawandel - die Caritas steht vor großen Aufgaben

Digital vernetzt ist Eva Maria Welskop-Deffaa natürlich auch mit dem scheidenden Präsidenten Peter Neher. Auf der gemeinsamen Pressekonferenz zeigte sich der promovierte Theologe dankbar für seine 18-jährige Amtszeit, aber die Liste an unerledigten Aufgaben sei lang. Darum müsse sich jetzt seine Nachfolgerin kümmern. Auch das Thema Kinderarmut - heute nicht weniger aktuell als vor 18 Jahren - gehöre dazu.

„Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildung ist nach wie vor sehr intensiv und inakzeptabel.“

Großen Handlungsbedarf sieht Peter Neher auch bei der Pflege sowie beim Klimaschutz und wie dieser sozial gerecht gestaltet werden kann. Genau dieser Frage will sich Eva Maria Welskop-Deffaa besonders annehmen. Ihre Botschaft an die neue Bundesregierung: Sie möge bei den nötigen Umbauprozessen die Armen besonders im Blick behalten.

"Vergesst die Armen nicht! Sorgt dafür, dass die Abgehängten und vulnerablen Gruppen bekommen, was sie brauchen. Wir sind in Sorge, weil die Pandemie dazu geführt hat, dass die Finanzmittel knapper werden.“

Konflikte, Krisen, Katastrophen - Eva Maria Welskop-Deffaa fühlt sich gewappnet: Als erste Frau in der Caritas-Geschichte will sie den Verband mit seinen fast 700.000 Mitarbeitenden und hunderttausenden Ehrenamtlichen in die Zukunft führen.