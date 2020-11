Sieben Schüler haben den Leidensweg mehrerer Euthanasie-Opfer aus dem Dreisamtal bei Freiburg an die Öffentlichkeit gebracht. Dafür haben sie wochenlang recherchiert, in Archiven geforscht und mit Angehörigen gesprochen.

Schülerinnen und Schüler des Kollegs Sankt Sebastian in Stegen bei Freiburg haben den Euthanasie-Mordopfern der Nazis eine Identität gegeben, ihr Leid in Erinnerung gerufen und ein öffentliches Bewusstsein dafür geschaffen. Was vor ihren Augen entsteht - eine Skulptur aus schwedischem Granit - ist das Ergebnis einer außergewöhnlichen Geschichts-AG: Denkmal und Mahnmal zugleich.

Ein Jahr lang haben sie recherchiert, Akten gewälzt, Archive durchsucht, mit Hinterbliebenen und Zeitzeugen gesprochen. Manchmal sei das schwer zu ertragen gewesen, das brutale und Menschen verachtende Kalkül der Nazis, die Kaltblütigkeit ihres Mordens, erzählen die Schüler aus Stegen. Am Ende konnten sie den Leidensweg von insgesamt 15 Euthanasie-Opfern dokumentieren. Die meisten wurden 1940 in Grafeneck auf der Schwäbischen Alb umgebracht.

"Diese Kaltblütigkeit des Mordens und die Sprache - die Leute einfach als Wirtschaftsbalast zu bezeichnen - sowas nimmt einen natürlich schon sehr mit. Das war immer wieder ziemlich heftig und jedes einzelne Schicksal hat mich irgendwie aufs Neue mitgenommen. Das war nicht immer einfach aber ich bin trotzdem sehr froh, dass ich das gemacht habe." Jakob Seidel und Sidonie Halbrock, Kolleg Sankt Sebastian Stegen

Mit jedem Hieb des Pressluft-Eisens wird deutlicher, was von den Opfern noch übrig blieb nach ihrer Ermordung. Ein Haufen echter Kleidungsstücke aus dieser Zeit dient als Vorlage für die Skulptur. Die jugendlichen Steinbildhauer haben sie gefunden auf Bauernhöfen in der Region, auf Dachböden und in alten Kleiderschränken.

"Als die Schüler auf mich zukamen und sagten ich solle mir Gedanken zu einem Entwurf machen, hab' ich mir überlegt: Was ist eigentlich übrig geblieben von den Leuten? Die Menschen wurden ja nackt in die Gaskammer geführt und zurück blieben Kleiderhaufen, Schuhhaufen." Daniel Rösch, Steinbildhauer aus Stegen

In stillem Gedenken an die Opfer der Euthanasie-Morde der National-Sozialisten zu erinnern - die Schüler des Kollegs Sankt Sebastian in Stegen sind stolz auf das, was sie erreicht haben. Viel wichtiger aber sei ihnen, so sagen sie, dass die Opfer der Nazi-Verbrechen nie wieder vergessen werden.