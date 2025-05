Ein Event, drei Länder und zahlreiche Angebote. Start des Eurovision Song Contest in Basel und auch in Deutschland und Frankreich geht es ab. Die wichtigsten Infos gibt es hier.

Das größte Musikevent Europas, der Eurovision Song Contest 2025 (ESC), startet am Sonntag in Basel mit einer bunten Parade durch die Stadt, einer großen Eröffnungszeremonie und vielem mehr. Monatelang haben sich die Stadt und das Umland auf das große Event vorbereitet, nun ist es so weit. Vom 11. bis 17. Mai wird ESC-Fans auf beiden Seiten des Rheins von Public Viewing über zahlreiche Livekonzerte so einiges geboten.

In einer bunten Parade ziehen am Sonntagnachmittag ab 14 Uhr die internationalen Delegationen des ESC begleitet von Schulklassen, Fasnachtsgruppen und anderen Vereinen, zu Fuß oder in Oldtimer-Trams und -Bussen durch die Basler Innenstadt. Start ist am Basler Marktplatz von dort geht es in Richtung Messeplatz zum sogenannten Eurovision Village. Dafür soll extra ein 1,3 Kilometer langer - zwar nicht roter - aber türkisfarbener Teppich in der Stadt ausgerollt werden. Gleichzeitig ist in der Basler Innenstadt auch verkaufsoffener Sonntag.

Südbaden beim ESC

Bei der Parade sind auch über 500 Menschen aus Südbaden dabei. Vier Winzer planen in einer Sänfte das Ortsschild von Weil am Rhein (Kreis Lörrach) durch die Stadt zu tragen, die Weiler Stadtmusik spielt gemeinsam mit dem Musikverein aus Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) und weiteren Musikfreunden. Auch die Handballer des Eisenbahner Turn- und Sportverein in Weil am Rhein und der HSG Dreiland sind bei dem Event mit dabei. Stilecht im offenen Caprio wird außerdem die Freiburger Dragqueen Betty BBQ bei der Parade mitfahren, begleitet von der Trachtengruppe aus dem Markgräflerland. Selbstverständlich darf auch die Narrengilde aus Lörrach mit einer der größten Abordnung aus Südbaden nicht fehlen: natürlich kostümiert und mit viel Konfetti und Bonbons.

Insgesamt neun große Shows wird es in der ESC-Woche in der St. Jakobshalle in Basel geben. Am Dienstag findet das erste Halbfinale statt, am Donnerstag folgt dann das zweite Halbfinale und die große Finalshow ist für Samstag angesetzt. Über 150 Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer als aller Welt werden zur Live-Übertragung erwartet. Außer für die drei Shows mit Live-Übertragung, konnten ESC-Fans aber auch Tickets für die ab Montag täglich stattfindenden Hauptproben kaufen. Insgesamt wurden rund 50.000 Tickets angeboten für einen Preis zwischen 40 und 350 Schweizer Franken.

Um horrende Ticketpreise auf dem Schwarzmarkt zu vermeiden, gibt es eine offizielle Plattform zum Weiterverkauf von Tickets . Auch Tickets für die Veranstaltungen im St. Jakob-Park Fußballstadion werden dort angeboten.

Wenn die Welt in einem Dorf zusammenkommt: Das Eurovision Village bietet in der Woche ein tägliches Programm aus Live-Konzerten etwa von ehemaligen ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern wie Remo Forrer (2023) oder Conchita Wurst, der ESC-Siegerin für Österreich von 2014. Auch aktuelle ESC-Delegationen werden der Eurovision Village während ihres Aufenthalts in Basel einen Besuch abstatten. Neben einem Public Viewing gibt es dort auch Auftritte von Chören, Musikgruppen und DJs. Der Eintritt ist frei.

Taschen sind allerdings aus Sicherheitsgründen verboten. Die Veranstalter empfehlen Besucherinnen und Besuchern nur mitzunehmen, was in die Hosentasche passt. Das ist Teil des umfassenden Sicherheitskonzepts, das Basel für den Eurovision Song Contest erarbeitet hat.

Der Eurovision Boulevard verbindet die ESC-Schauplätze in der Stadt zwischen Bahnhof Basel SBB und dem Badischen Bahnhof, entlang des Basler Rheinufers. Der berühmte Barfüsserplatz wird zum Eurovision Square mit einer Bühne der Vielfalt. Jeden Tag werden dort vor allem lokale und regionale Acts aus verschiedenen Genres auf der Openair-Bühne erwartet.

Direkt gegenüber des Eurovision Village liegen das EuroCafé und der EuroClub. Täglich ab 16 Uhr können Fans sich bei Café und Drinks auf den Abend einstimmen, ab 23 Uhr öffnet der EuroClub als Party-Hotspot seine Türen. Auch in den Basler Bars und Kneipen wird rund um den ESC ein buntes Programm angeboten, die Sperrstunde wurde eigens für den ESC aufgehoben.

Die Stadtbibliothek Basel bietet für Jugendliche einen Workshop an, in dem sie lernen können, wie Songtexte geschrieben werden. Auf dem Basler Theaterplatz und im Netz wird es eine Memory Box des Historischen Museums in Basel zu sehen geben - sie hatten dazu aufgerufen, Fotos von ESC-Erinnerungsstücken und persönliche Geschichten zum ESC einzureichen.

Am Bahnhof in Basel performten Abor & Tynna, die beim ESC 2025 für Deutschland antreten, am Mittwochnachmittag eine etwas andere Version ihres Songs "Baller" als bei der Finalshow. SWR

Grenzüberschreitende Events zum ESC

Auch auf deutscher Seite gibt es ein Angebot rund um den ESC. Weil am Rhein (Kreis Lörrach) hat ein ESC-Festival auf die Beine gestellt, mit Public Viewing und einem Konzert von Nicole am Mittwochabend - sie war die erste deutsche ESC-Gewinnerin im Jahr 1982.

Auch auf französischer Seite wächst das ESC-Fieber. Public Viewing, Rollerdisco, Themenabende und zahlreiche Konzerte sollen beim Euro Village in Moulhouse auch auf der französischen Seite des Rheins für Begeisterung sorgen. "Mulhouse vibriert in der Eurovisionversion", werben die Veranstalter.

Damit alle Fans gut zu den Veranstaltungen kommen, fahren während des ESC mehr Trams und Busse. Über 100 Sonderzüge werden in dieser Zeit zusätzlich fahren. Außerdem fahren die Trams und Busse in Basel in dieser Zeit rund um die Uhr in enger Taktung zwischen dem Bahnhof Basel SBB und dem Badischen Bahnhof: nachts alle 15 Minuten. Kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen kann, wer ein Ticket für eine ESC-Veranstaltung hat.

Für Weiterfahrten nach Deutschland ist der nächtliche Fahrplan der Deutschen Bahn allerdings weniger eng getaktet. Aus diesem Grund setzte die SBB ab Dienstag, wenn das erste ESC-Halbfinale stattfindet, einen Sonderzug nach Freiburg und nach Zell im Wiesental (Kreis Lörrach) ein. Abfahrt am Badischen Bahnhof ist um 0:53 Uhr. Am Final-Wochenende bringen jeweils zwei Sonderzüge der SBB die ESC-Fans nach Freiburg und Zell im Wiesental zurück. Abfahrt am Badischen Bahnhof: 0:53 und 1:40 Uhr.

Über die Vorfreude auf den ESC im Dreiländereck berichtete die Sendung "Dreiland Aktuell" am 10.05.2025, 18 Uhr, in SWR Aktuell Baden-Württemberg.