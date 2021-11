Stadt mit European Energy Award ausgezeichnet

Die Stadt Lörrach hat zusammen mit anderen Kommunen aus Europa den sogenannten European Energy Award Gold verliehen bekommen. Mit der Auszeichnung in Ravensburg werden Städte und Gemeinden für eine besonders fortschrittliche Energie- und Klimapolitik geehrt. Lörrach erhält den Energiepreis, den European Energy Award Gold, als Anerkennung für sein Kombiticket im Busverkehr, das zu einer Steigerung der Fahrgastzahlen geführt hat. Mit der Fahrkarte sind vier Fahrten für vier Euro möglich. Bei der Preisverleihung in Ravensburg nannte Landesumweltministerin Thekla Walker die ausgezeichneten Städte "engagierte Partner" und Vorbilder in Sachen Klimaschutz und Energiewende. Unter den 15 Kommunen aus Baden-Württemberg, die den Energiepreis erhalten haben, ist die Lörrach die einzige Stadt in Südbaden.