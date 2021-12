Viele Menschen feiern Europäischen Tag der Jüdischen Kultur

Viele Menschen haben am Sonntag in Freiburg den Europäischen Tag der Jüdischen Kultur gefeiert. In diesem Jahr lautete das Motto "Dialog". Neben Führungen über den Jüdischen Friedhof und durch die Synagoge gab es am Abend ein großes Abschlusskonzert auf dem Platz der alten Synagoge. Für Irina Katz, die Vorsitzende der Israelitischen Gemeinde in Freiburg, ist das Motto voll zum Tragen gekommen (Audio). Sie sagte, Dialog sei ein wichtiges Mittel gegen Antisemitismus und Rassismus. Sie freue sich über das große Interesse an jüdischer Kultur. Der Europäische Tag der Jüdischen Kultur wird jährlich in 30 Ländern begangen.