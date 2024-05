Bei der Europawahl am 9. Juni haben Wählende genau eine Stimme. Auf dem Zettel stehen in Baden-Württemberg 34 Parteien und politische Vereinigungen. Wer ist für Südbaden dabei?

Zusammen mit etwa 350 Millionen Menschen aus ganz Europa wählen auch die Menschen in Südbaden am 9. Juni das neue Europaparlament. Die Wählerinnen und Wähler haben dabei jeweils eine Stimme, die sie der Liste einer Partei oder Vereinigung geben können. Auf diesen Listen stehen auch Politiker aus Südbaden. Wir stellen hier Kandidierende aus der Region vor.

CDU setzt auf südbadischen Europaabgeordneten Andreas Schwab

Der gebürtige Rottweiler Andreas Joachim Schwab (CDU) vertritt den Regierungsbezirk Freiburg seit 2004 im Europäischen Parlament. Andreas Schwab

Die südbadische CDU hat auf den erfolgversprechenden Platz 3 ihrer Landesliste den bisherigen Europaabgeordneten Andreas Schwab nominiert. Der 51-Jährige ist zudem Bezirksvorsitzender der CDU Südbaden. Der binnenmarktpolitische Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament betont die Bedeutung des europäischen Binnenmarkts für Baden-Württemberg. Ein Kernanliegen ist ihm auch, den Abschluss eines neuen EU-Schweiz-Abkommens zu erreichen.

Auf Platz 8 steht Birgit Wild-Peter aus dem Kreisverband Ortenau auf der CDU-Landesliste BW. Die 58-Jährige ist Kreisvorsitzende der Frauen-Union, gebürtig aus Oppenau und Lehrerin. Auf Platz 13 der CDU-Landesliste tritt der Student Julius Geier aus dem Kreisverband Ortenau an.

Anders als die übrigen Parteien stellt die Union für die Europawahl keine Bundesliste, sondern nur Landeslisten für jedes Bundesland auf. CDU und CSU haben derzeit 29 Abgeordnete im EU-Parlament.

Bündnis 90/Die Grünen gibt junger Ökonomin Anna Peters eine Chance

Anna Peters hat als Schülerin in Freiburg gegen Atomkraft demonstriert. Mit 16 ging sie zur Grünen Jugend und wurde dort 2019 Bundessprecherin. Philip Carneiro

Die Grünen haben die 27-jährige Anna Peters auf Platz 13 ihrer Bundesliste zur Europawahl gewählt. Damit hat sie ganz gute Chancen, ins Europaparlament zu kommen. Die Ökonomin und ehemalige Bundessprecherin der Grünen Jugend hat am Deutsch-Französischen Gymnasium in Freiburg Abitur gemacht. Sie will sich auf EU-Ebene für eine neue, geschlechtergerechte Finanzpolitik einsetzen, um die Schere zwischen Arm und Reich zu schließen.

Auf der Bundesliste der Grünen steht auf Platz 32 außerdem Artur Eichin, der in Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) wohnt und auch bei den Kommunalwahlen für den dortigen Gemeinderat kandidiert.

Bündnis 90/Die Grünen haben derzeit 21 Abgeordnete im EU-Parlament.

SPD schickt Wahl-Freiburgerin Vivien Costanzo ins Rennen

Vivien Costanzo (SPD) empfindet Europa als Zuhause, sieht die EU aber in Gefahr. Sie sagt, sie stelle sich klar gegen all diejenigen, die die EU und unsere Demokratie zerstören wollen. SPD/MK

Die Sozialdemokraten haben auf Platz 13 ihrer Bundesliste zur Europawahl die 34-jährige Wirtschaftsjuristin Vivien Costanzo nominiert. Sie wohnt in Freiburg und arbeitet derzeit als Büroleiterin des SPD-Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner in Emmendingen. Sie möchte sich für ein Europa einsetzen, das durch hohe Sozialstandards und faire Unternehmensbesteuerung in der EU für gerechten Wohlstand sorgt. Außerdem will sie die Bahnverbindung ins elsässische Colmar vorantreiben.

Aus Freiburg kandidiert für die SPD außerdem die Berufsschullehrerin Corinna Friedrich auf Platz 69 der Bundesliste für die Europawahl und auf Platz 11 der Kommunalwahlliste für den Freiburger Gemeinderat.

Die SPD hat derzeit 16 Abgeordnete im EU-Parlament.

Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der deutschen Parteien CDU in Baden-Württemberg : Andrea Wechsler

: Andrea Wechsler CDU in Rheinland-Pfalz : Christine Schneider

: Christine Schneider CSU : Manfred Weber

: Manfred Weber Grüne : Terry Reintke

: Terry Reintke SPD : Katarina Barley

: Katarina Barley AfD : Maximilian Krah

: Maximilian Krah Linke : Martin Schirdewan und Carola Rackete

: Martin Schirdewan und Carola Rackete FDP : Marie-Agnes Strack-Zimmermann

: Marie-Agnes Strack-Zimmermann Freie Wähler : Christine Singer, Engin Eroglu, Dr. Joachim Streit, Andrea Menke und Gregor Voht

: Christine Singer, Engin Eroglu, Dr. Joachim Streit, Andrea Menke und Gregor Voht Die PARTEI : Martin Sonneborn und Sibylle Berg

: Martin Sonneborn und Sibylle Berg Tierschutzpartei : Sebastian Everding, Aída Spiegeler Castañeda und Robert Gabel

: Sebastian Everding, Aída Spiegeler Castañeda und Robert Gabel ÖDP : Manuela Ripa

: Manuela Ripa Die Piraten : Anja Hirschel, Anne Herpertz und Lukas Küffner

: Anja Hirschel, Anne Herpertz und Lukas Küffner Familien-Partei : Niels Geuking, Sarah Drewes und Helmut Geuking

: Niels Geuking, Sarah Drewes und Helmut Geuking Volt : Damian Boeselager, Nela Riehl, Kai Tegethoff und Rebekka Müller

: Damian Boeselager, Nela Riehl, Kai Tegethoff und Rebekka Müller Bündnis Deutschland : Lars Patrick Berg

: Lars Patrick Berg Bündnis Sahra Wagenknecht: Fabio De Masi und Thomas Geisel

AfD hat keine Kandidierenden aus Südbaden nominiert

Auf der Bundesliste der AfD stehen drei Kandidaten aus Baden-Württemberg, aber keiner aus Südbaden. Jörg Meuthen, der frühere AfD-Chef und inzwischen fraktionslose Europaabgeordnete, war 2022 aus der AfD ausgetreten und möchte wieder an die Hochschule Kehl (Ortenaukreis) zurückkehren.

Die AfD hat derzeit 9 Abgeordnete im EU-Parlament.

FDP mit langer Liste - aber wie sind die Erfolgsaussichten?

Die FDP hat in Südbaden in etlichen Kreisen Kandidatinnen und Kandidaten nominiert, allerdings auf wenig erfolgversprechenden Plätzen ihrer Bundesliste. Nathalie Wagner, die in Waldshut-Tiengen lebt und als interne Unternehmensberaterin in der Schweiz arbeitet, steht auf Platz 40. Mark Hohensee von den Jungen Liberalen aus Villingen-Schwenningen kandidiert auf Platz 112. Die südbadischen Kandidaten Andreas Anton, Stefan Siewert, Johannes Huber, Amir Ismaili und Dirk Meyer stehen auf noch höheren Listenplätzen.

Die FDP hat derzeit 5 Abgeordnete im EU-Parlament.

Wir wählen 96 deutsche Europaabgeordnete Insgesamt werden 2024 in Deutschland 96 Europaabgeordnete gewählt, genauso viele wie 2019. Wählerinnen und Wähler haben je eine Stimme für die Liste einer Partei oder Vereinigung. Sie können die Reihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten auf den Listen der Parteien und Vereinigungen nicht verändern. In Deutschland gibt es derzeit keine Sperrklausel oder Fünfprozenthürde bei der Europawahl.

Die Linke setzt auf langjährige Erfahrung von Alexander Kauz

Alexander Kauz (Die Linke) aus Waldkirch (Kreis Emmendingen) will die Militarisierung der EU stoppen und eine europäische Vermögenssteuer. Die Linke

Die Linke hat den Südbadener Alexander Kauz auf Platz 8 ihrer Bundesliste nominiert. Der 65-jährige Maschinenbauingenieur und Gewerkschaftler wirbt für ein solidarisches, soziales, klimafreundliches und friedliches Europa. Ihn motiviert, wie er sagt, der Slogan "Wer Europa will, muss es den Reichen nehmen".

Die Linke hat derzeit 5 Abgeordnete im EU-Parlament.

EU-Kandidierende aus Südbaden diskutieren mit Jugendlichen

Freie Wähler und Piratenpartei haben auch Südbadener auf dem Zettel

Die Freien Wähler treten mit dem IT-Berater Dominik Brox aus Waldshut-Tiengen auf Platz 15 ihrer Bundesliste an. Für die Piraten kandidiert Sabine Schumacher aus Lörrach auf Platz 8 der Bundesliste. Die Lörracher Gemeinderätin führt außerdem die örtliche Kommunalwahlliste der Piratenpartei an.

Die Freien Wähler haben derzeit 2 Abgeordnete im EU-Parlament. Für die Piraten sitzt aktuell 1 Abgeordneter im EU-Parlament.

Reihenfolge auf Wahlzettel variiert von Bundesland zu Bundesland

Die Reihenfolge, in der die Parteien und politischen Vereinigungen in Baden-Württemberg auf dem Stimmzettel stehen, richtet sich nach den bei der Europawahl 2019 erreichten Stimmen. Neu hinzugekommene Parteien und Vereinigungen folgen in alphabetischer Reihenfolge.