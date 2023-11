Neues Gebäude für das EU-Parlament in Straßburg

Ein Neubau für das EU-Parlament in Straßburg wurde eingeweiht. Er bietet den Abgeordneten mehr Platz - und entfacht alte Diskussionen neu. Das Gebäude wird vorest nur vermietet.

Straßburg oder Brüssel? Wo ist der optimale Standort für den Sitz des Parlaments der Europäischen Union? Die Diskussion darüber besteht scheinbar seit den Anfängen der EU. Ein Neubau in Straßburg soll nun nicht nur den Abgeordneten mehr Platz bieten, sondern vor allem die Position der Stadt als Sitz des Parlaments festigen.

Parlamentssitz seit Jahren diskutiert

Das neue Gebäude direkt neben dem Europaparlament ist ein besonderes Statement aus Stahl und Beton für die Europastadt Straßburg. Lange wurde darum gerungen. Anne Sander, französische Europaabgeordnete der Partei "Les Républicains" sprach sich für den französischen Standort des Europaparlaments aus.

Seit Jahren machen wir uns dafür stark, dass das Europaparlament hier in Straßburg wirklich verwurzelt ist. Diese Investition wird den Platz Frankreichs innerhalb Europas stärken.

Das EU-Parlament sitzt schon immer in Straßburg. Die Sitzungen des Europaparlaments finden jedoch normalerweise in Brüssel und einmal im Monat im französischen Straßburg statt. So steht es in den EU-Verträgen. Aber viele EU-Abgeordnete befürworten einen dauerhaften Standort in Brüssel, um die ewige Pendelei zu reduzieren.

Ringen um den Sitz der Europastadt

Frankreich setzt jedoch viel daran, Straßburg als Europastadt zu behaupten. Dafür hatte sich das Elsass einen cleveren Schachzug überlegt. Die Idee: das neue Parlamentsgebäude in Eigenregie bauen und es dann dem Europaparlament verkaufen. Die Idee scheiterte zunächst. Nach eineinhalb Jahren Hin- und- Her kaufte schließlich der französische Staat das Gebäude und vermietet es nun an das Europaparlament. In Straßburg wird das trotzdem als Erfolg verbucht, der die Position der Stadt als Sitz des Europäischen Parlaments festigen soll.