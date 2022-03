Europa-Parlament tagt wieder in Straßburg

Nach mehr als einem Jahr Corona-Pause tagt das Europaparlament erstmals wieder in Straßburg. Von Montag an findet das Juniplenum wieder in Straßburg und nicht mehr in Brüssel statt.

Straßburgs Bürgermeisterin Jeanne Barseghian begrüßt die Rückkehr des Europaparlaments in ihre Stadt. Wie voll es in den Reihen der Abgeordneten sein wird, ist aber unklar. Denn wer nach Frankreich einreist, braucht noch immer einen negativen PCR-Test, bei der Rückreise kann Quarantäne drohen. Aus dem Parlament hatte es deshalb teils den Wunsch gegeben, erst nach der Sommerpause zurück ins Elsass zu kommen. Seit März vergangenen Jahres war das Straßburger Europaparlament verwaist. Frankreich hat Rückkehr des Parlaments gefordert Der Sitz des Europaparlaments in Straßburg ist in den EU-Verträgen festgelegt. Normalerweise ziehen die Abgeordneten allmonatlich von Belgien ins Elsaß um. Dass nach dem Februarplenum 2020 keine Sitzungen mehr in Straßburg abgehalten wurden, hatte für heftige Kritik und politischen Druck aus Frankreich gesorgt. Präsident Emmanuel Macron hatte bereits im Herbst eine sofortige Rückkehr des Parlaments in die elsässische Metropole gefordert. Er und Europa-Staatssekretär Clément Beaune hatten sogar Entschädigungen für Hotellerie und Gastronomie in Straßburg ins Gespräch gebracht.