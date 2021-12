Europapark will Hochbahn bauen

Die Betreiber des Europa-Parks in Rust (Ortenaukreis) wollen eine Hochbahn bauen, die die Wasserwelt Rulantica und den Freizeitpark verbindet. Es gehe um eine Investition in zweistelliger Millionenhöhe, so eine Sprecherin. Man befinde sich noch in einer sehr frühen Planungsphase, eine Umsetzung sei erst in den nächsten Jahren möglich, so die Sprecherin weiter. Die Bahn soll in einer Höhe von vier bis fünf Metern fahren und den Verkehr in Rust entlasten. Der Gemeinderat Rust sowie der Zweckverbands Tourismus-Dienstleistungen-Freizeit Ringsheim/Rust haben den Plänen Medienberichten zufolge schon zugestimmt. Für den Bau der rund anderthalb Kilometer langen Hochbahn sollen offenbar keine zusätzlichen Flächen versiegelt werden. Das Transportsystem soll auf bisher ausgewiesenen Stellplatzflächen oder anders genutzten Flächen erfolgen.