Zwei Wochen vor Wieder-Eröffnung bereitet der Europapark Rust Maßnahmen zum Corona-Infektionsschutz vor. Laut dem Landrat des Ortenaukreises prüft das Gesundheitsamt aktuell die Vorschläge des Parks.

Nach wochenlangem Stillstand des öffentlichen Lebens hat die Landesregierung Baden-Württemberg Lockerungen der Corona-Maßnahmen angekündigt. Demnach dürfen ab dem 29. Mai alle Feizeitparks in Baden-Württemberg wieder öffnen. So muss sich auch der Europapark in Rust an die Corona-Verordnung des Landes halten. Laut Frank Scherer, dem landrat des Ortenaukreises, muss der Park dafür sorgen, dass in Fahrgeschäften die Abstandsregeln eingehalten werden. Auch Oberflächen, die viele Besucher anfassen, müssen regelmäßig desinfiziert werden.

Der Europa-Park in Rust hat sich in enger Absprache mit den Behörden intensiv auf eine Wiedereröffnung vorbereitet. Der Schutz und die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter sollen dabei höchste Priorität haben.

Der Park hat für die geforderten Sicherheitsmaßnahmen ein Konzept vorgelegt, das nun vom Gesundheitsamt geprüft werde, bestätigt Scherer. Das Unternehmen schlage demnach vor, zunächst maximal 15.000 Menschen pro Tag in den Park zu lassen. Laut Landrat Scherer sei das weit weniger als im Normalbetrieb. Die Menschen würden sich auf eine Fläche von mehr als 100 Hektar verteilen können, so der Landrat. Der Park habe sich sehr detailiert mit den maßgeblichen Stellen und Behörden abgestimmt und sich intensiv auf die Wieder-Eröffnung vorbereitet.