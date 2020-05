Er ist einer der größten Freizeitparks der Welt: der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis). Mehr als zwei Monate mussten alle Attraktionen wegen der Corona-Krise geschlossen bleiben. Am 29. Mai soll es wieder losgehen. Aber nur unter strengen Auflagen.

Wie stellt sich der Europa-Park den Herausforderungen, Einschränkungen und Auflagen in der Corona-Krise? Diese Fragen hat SWR-Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch Engelbert Gabriel gestellt. Er ist Sprecher der Geschäftsleitung des Parks in Rust:

Andreas Böhnisch: Wie muss man sich das vorstellen? Fährt man dann bei Ihnen ab dem 29. Mai in der Looping Bahn mit Atemschutzmaske?

Engelbert Gabriel: Es hört sich komisch an. Es wird wahrscheinlich auch ein bisschen anders aussehen wie normalerweise. Aber wir haben das schon bei den Achterbahnen ausprobiert. Es funktioniert. Es ist so, dass sie im Freizeitpark, also im Europa-Park selber, da dürfen sie ohne Maske laufen. Das ist ja eine große Stadt im Grunde genommen. Aber sobald sie dann Einrichtungen betreten, gastronomische Einrichtungen oder Indoor-Einrichtungen sowie Attraktion, müssen sie die Maske aufziehen. Also das Publikum. Die Besucher sollten auch Masken mitbringen.

Der Europa-Park hat ja mehr als 100 Fahrgeschäfte. Auch ein Kino. Ist denn ab Freitag alles wieder geöffnet?

Nein, leider nicht. Also es ist so, dass wir die Shows und Kinos noch geschlossen halten. Wir werden Tages-Shows machen auf den Tages-Bühnen, wo die Leute dann verteilt stehen können. Aber Indoor-Shows, wie die Eisshow oder die bekannte Rittershow, werden wir nicht durchführen, weil die Leute da einfach zu eng sitzen und weil es einfach im Moment noch nicht erlaubt ist. Genauso ist es beim Kinobetrieb. Unser 4D-Kino werden wir auch noch nicht starten.

Die Maskenpflicht im Europa-Park in den Fahrgeschäften haben Sie gerade angesprochen. Wie sieht sonst ihr Hygienekonzept aus?

Wir haben sehr viel Arbeit reingesteckt. Und auch man muss auch sagen, sehr viele Kosten im Moment produziert. Wir mussten natürlich Desinfektionsmittel kaufen. Wir haben Plexiglas, also das heißt Abdeckungen gekauft, sodass man beim Einkaufen einen Abstand hat, in der Gastronomie einen Abstand hat. Und die werden diese Woche alle platziert. Dann gibt es Streifen auf dem Boden Hinweisschilder mit der Aufschrift: "Abstand halten" und so weiter. Also hier mussten wir ganz neue Wege, neue Strategien gehen. Wir haben alles ganz eng, auch mit Gesundheitsamt und mit den Verantwortlichen in der Regierung abgeklärt. Wir sind da auch einen Schritt weitergegangen, was die Kapazität betrifft: wir werden jetzt am Wochenende, am 29., zunächst mit einer Kapazität von nur 10.000 Besuchern starten. Das heißt auch, dass wir das erste Mal seit Bestehen des Europa-Parks Online-Tickets verkaufen, um den Leuten die Möglichkeit zu geben, in den Park zu kommen und nicht umsonst anzufahren, wenn er schon voll ist. Wir werden am Anfang die ersten Tage nur 10.000 Personen in den Park lassen.

Also ich höre schon, Sie unternehmen eine Menge, damit auch die Abstandsregeln von mindestens 1,5 Metern, das sehen ja die Corona-Auflagen vor, im Europa-Park eingehalten werden können. Wenn sich nun aber Gäste, obwohl sie nur eine begrenzte Anzahl reinlassen, doch zu nahe kommen sollten. Was können die Ordner, was kann das Aufsichtspersonal tun?

Also erst einmal werden alle Mitarbeiter geschult. Das findet auch diese Woche statt. Wir haben Sicherheitspersonal, das durch den Park gehen wird. Und die Mitarbeiter sind alle darauf hingewiesen, dass, wenn dann Leute in den Schlangen doch zu eng stehen sollten, darauf hinzuweisen, dass sie auseinander gehen sollen. Außerdem machen wir ein gewisses "Warteschlangen-Management". Das heißt, wir lassen nur eine gewisse Anzahl von Leuten in die Schlangen überhaupt hinein, also in die Wege zu den Attraktionen.

Der Corona-Lockdown begann am 16. März, gut zwei Monate später öffnen Sie. Wie viel Verlust haben Sie denn schon gemacht?

Also, das können wir noch gar nicht genau überblicken. Im Moment ist er im dreistelligen Millionenbereich. Also, wir standen kurz vor der Eröffnung des Europa-Parks. Über 60 Tage ist der Europa-Park nun geschlossen. Die kompletten Hotels (wir haben sechs Hotels) - wir sind das größte Hotel-Resort in Deutschland - die komplette Gastronomie, das komplette Veranstaltungsgeschäft, wir machen über 1.200 Veranstaltungen pro Jahr im Europa-Park und der neu eröffnete Wasserpark "Rulantica", der erst im November eröffnet wurde, wurde wieder geschlossen. Also von hundert auf null innerhalb von einem Tag. Das war brutal. Und eine Situation für uns, die wir so nicht gekannt hatten. Aber das ging eigentlich jedem so. Die Situation, die dann auf uns zugekommen ist und das ist, was ganz verrückt war: Wir mussten wirklich von Tag zu Tag denken. Was passiert jetzt? Was müssen wir machen? Wie müssen wir reagieren? Wir mussten dann leider viele Mitarbeiter oder die meisten Mitarbeiter in die Kurzarbeit schicken. Und das war natürlich alles neu für die Mitarbeiter, sie sind ja in einem Unternehmen, das jedes Jahr Zuwachsraten hatte und neue Mitarbeiter eingestellt hat. Also wir mussten uns komplett auf eine neue Situation einstellen.

Herr Gabriel, das Coronavirus wird uns schon auf absehbare Zeit begleiten, mit allen Einschränkungen, an die wir uns nach und nach gewöhnen müssen. Wie sehen Sie die Zukunft für den Europa-Park?

Ich glaube, ich sehe es positiv, weil wir, glaube ich, uns sehr gut eingestellt haben, gute Konzepte entwickelt haben, dass wir dieses Problem auch meistern können in Zukunft. Ich glaube, die Leute sind sehr vorsichtig. Man sieht es auch jetzt in der Gastronomie. Man hatte immer den Eindruck, sobald wieder alles geöffnet ist, laufen die Leute in die Gastronomie. Das ist leider nicht so. Sie halten sich sehr zurück, sind sehr vorsichtig, und ich denke, mit den Konzepten, die wir bieten, können wir auch die Gewissheit den Besuchern geben, dass sie bei uns sicher aufgehoben sind, dass sie Spaß haben können und endlich wieder das, was unser Slogan eigentlich ist, Zeit mal wieder haben, etwas gemeinsam zu erleben.