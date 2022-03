Europa-Park nimmt 70 Ukraine-Flüchtlinge auf

per Mail teilen

Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) hat kurzfristig 70 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Die Frauen, Kinder sowie zwei ältere Männer würden im Hotel "Colosseo" untergebracht, teilte der Freizeitpark mit. Die Menschen seien acht Tage lang ohne Bett und warme Mahlzeit auf der Flucht gewesen und traumatisiert. Zur Ablenkung der Kinder öffnete der Park, der sich derzeit in der Winterpause befindet, einige seiner Karussells und Fahrgeschäfte. Mit der spontanen Hilfsaktion wolle man nicht zuletzt auch die zahlreichen Mitarbeiter aus der Ukraine in ihrer Sorge um Angehörige und um ihre Heimat unterstützen, hieß es weiter.