Nach einem Großbrand im Mai 2018 ist der Skandinavien-Bereich im Europa-Park Rust seit Dienstag wieder geöffnet. Nur auf die Piraten müssen die Besucher noch bis nächstes Jahr warten.

Gerade noch rechtzeitig zur Hochsaison in den Sommermonaten ist das Skandinavien-Dorf in Rust (Ortenaukreis) wieder für die Besucher geöffnet. Auch für den Gründer und Geschäftsführer des Europa-Parks, Roland Mack, ist es ein besonderer Tag: "Ich bin sehr froh, dass wir nach so kurzer Zeit eine Wiedereröffnung vornehmen können. Das war mein großes Ziel, diesen Zwischenfall doch recht schnell vergessen zu lassen und die Gäste im Mittelpunkt zu sehen. Dass sie ihren geliebten skandinavischen Bereich zurückbekommen", sagte er im SWR.

350.000 Arbeitsstunden, doch das Herzstück fehlt

Das neu-gestaltete Skandinavien-Dorf ist nach 350.000 Arbeitsstunden eine gelungene Mischung aus alten Erinnerungen und neuen technologischen Angeboten sowie einer deutlich verbesserten Infrastruktur. Wichtig ist nach Ansicht Macks vor allem auch, dass die typische skandinavische Atmosphäre zurück ist. Was allerdings leider noch fehlt ist das Herzstück des Skandinavien-Bereichs - die beliebte "Piratenfahrt". Die werden die Besucher wohl erst nächstes Jahr wieder machen können. Das Feuer im Park war im Mai 2018 wegen eines technischen Defekts ausgebrochen. Wie er derartige Defekte künftig möglichst verhindern will und was an Altem und Neuen den Besucher im Skandinavien-Bereich genau erwartet, erklärt Roland Mack im Audio.