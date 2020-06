Alois Braun geht seit der Eröffnung des Europa-Parks im Jahr 1975 mehrmals pro Woche in den Vergnügungspark. Nun lud ihn Europa-Park-Chef Roland Mack persönlich ein.

Alois Braun aus Friesenheim im Ortenaukreis kennt sich bestens aus im Europa-Park in Rust. Seit seinem 22. Lebensjahr besucht Alois Braun den Park. Damals kaufte er die allererste Dauerkarte. Wie so viele Fans hat er die wegen der Corona-Sicherheitsmaßnahmen verschobene Wiedereröffnung des Vergnügungsparks in dieser Saison sehnlichst erwartet. Doch nicht nur auf die Fahrgeschäfte freute sich Alois Braun. Seine Treue als Besucher des Parks wird nun belohnt: Endlich darf er seinen Helden, Europa-Park-Chef Roland Mack, persönlich kennenlernen.

Dauer 3:05 min Europa-Park-Fan trifft nach 45 Jahren Dauerkartenbesitz Chef des Vergnügungsparks Ein Beitrag von Annette Rohrer aus dem Studio Freiburg

Nur ein Fünftel der üblichen Besucherzahlen

Seit Freitag vergangener Woche hat der Park wieder geöffnet. Wegen des Coronavirus ist alles ein bisschen anders: Hygiene, Abstand, Mund-Nasen-Schutz sind in den Fahrgeschäften vorgeschrieben. Und es sind deutlich weniger Leute auf dem Gelände unterwegs als sonst üblich: 10.000 Menschen dürfen pro Tag in den Europa-Park. Vor der Corona-Pandemie waren es vier- bis fünfmal mehr. Der Vorteil: Dank weniger Besucher muss man nicht so lange in der Schlange anstehen und ohne die Menschentrauben gibt es viel mehr Platz.

So leer wie in diesen Tagen kennt Alois Braun seinen Europa-Park nicht. Die vielen Menschen und das Geschrei in der Achterbahn fehlen ihm. SWR

Blick fürs Detail

Die inzwischen 45 Jahre andauernde Treue Alois Brauns belohnte der Besitzer des Europa-Parks, Roland Mack, mit einem persönlichen Treffen. Er freut sich über den leidenschaftlichen Fan. All die kleinen Details würden durch Fans wie Alois Braun Beachtung finden und geschätzt werden, so Mack.