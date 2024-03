Eurometropole Straßburg behandelt tausende Gullys gegen Tigermücken

Mehrere zehntausend Gullys in der Eurometropole sollen nach und nach mit dem Mittel BTI behandelt werden. Das ist ein Proteinkomplex, der lebenswichtige Gene der Larven zerstört. Jeweils wenige Gram des Mittels werden dazu in das Wasser unter den Abdeckungen der Gullys gegeben. In solchen stehenden Wasserreservoirs vermehren sich nämlich die Tigermücken - auch in Gärten und auf Terassen. Deshalb sollen auch Privatpersonen für den Kampf gegen die Insekten sensibilisiert werden. Die Tigermücke hat sich inzwischen in fast allen Kommunen der Eurometropole ausgebreitet. Damit steigt das Risiko, dass eingeschleppte tropische Krankheiten vor Ort auf andere Menschen übertragen werden.