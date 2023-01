Der Euroairport Basel-Mulhouse hat seine Bilanz für 2022 veröffentlicht. Demnach normalisiert sich die Lage nach Corona weiter.

Mit sieben Millionen Passagieren haben sich die Passagierzahlen am Euroairport Basel-Mulhouse im vergangenen Jahr gegenüber 2021 fast verdoppelt. Das ist aber immer noch rund ein Viertel weniger als vor der Corona-Pandemie. Dieses Jahr rechnet Flughafendirektor Matthias Suhr mit einem weiteren Anstieg der Passagierzahlen auf 7,4 Millionen. Damit würde sich der Flugverkehr am Euroairport Basel-Mulhouse weiter normalisieren.

Flughafendirektor Matthias Suhr will 2023 rund 30 Millionen Euro in den Euroairport investieren, unter anderem in die automatische Gepäckaufgabe. SWR Matthias Zeller

Die Normalisierung beim Passagierverkehr am Flughafen im Dreiländereck ließ sich im vergangenen Jahr bereits an den beiden Destinationen ablesen, die am häufigstem angeflogen wurden: Seit Corona ist und bleibt Pristina im Kosovo Spitzenreiter, Ziel von Heimatbesuchen von Kosovaren, die im Dreiländereck leben und arbeiten. Auf Platz zwei wieder aufgestiegen ist der frühere Spitzenreiter London, klassisches Ziel von Geschäftsleuten und Touristen. Klarer Marktführer am Euroairport mit einem Marktanteil von fast 60 Prozent ist Easyjet, gefolgt mit weitem Abstand – gerade noch zweistellig – von der ungarischen Wizzair.