In Ettenheim (Ortenaukreis) ist am Sonntag eine Scheune abgebrannt. Das Feuer brach aus unbekannter Ursache am Nachmittag aus. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Nachbarhäuser verhindern. Dennoch entstand ein hoher Gebäudeschaden. Nach ersten Schätzungen beläuft er sich auf rund 200.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Das zuständige Polizeirevier Lahr hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.