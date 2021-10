Krankenhaus wird zu Gesundheitszentrum

per Mail teilen

Das Krankenhaus in Ettenheim im Ortenaukreis wird zu einem Zentrum für Gesundheit. Das hat der Ortenauer Kreistag beschlossen. Ab dem Jahr 2023 soll in Ettenheim zwei Jahre lang umgebaut werden. Der Ortenaukreis will 18 Millionen Euro investieren. 2025 soll das neue Gesundheitszentrum dann öffnen. Es wird eine Rehabilitation speziell für ältere Menschen geben. Hierfür sind 60 Betten geplant. Außerdem sind mehrere Fachpraxen vorgesehen, eine Notfallsprechstunde sowie eine Rettungswache. Ambulantes Operieren soll ebenfalls möglich sein. Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz nannte das Ende des Krankenhauses einen großen Verlust. Mit dem beschlossenen Konzept sei man vor Ort aber zufrieden.