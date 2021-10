Secret Dinner: Essen gehen mit Überraschungseffekt

per Mail teilen

Sie sind zum Essen eingeladen, und Sie wissen nicht, was Sie erwartet? Das kennt man. Aber zum Essen ausgehen und nicht genau wissen, wo es stattfindet?! Das ist neu.

Wo bleiben denn die Gäste? Der Tisch ist gedeckt, in der Küche wird schon gewerkelt. Und die Gäste? Die stehen noch auf einem Parkplatz. Da steht auch ein Reisebus. Die Gäste wissen noch nichts von ihrem Glück. Denn, sie haben ein "Secret Dinner", ein Essen an einem geheimen Ort gebucht.

Location ist unbekannt

Astrid Rüberg hat keine Ahnung, wo es hingeht: "Ich lasse mich gerne überraschen", sagt sie schmunzelnd. Carolin Stadler hat eine Vermutung, und Philipp Hauser tippt auf einen Aussichtspunkt oberhalb vom Schluchsee. Doch Nico Bosch ist sich sicher: Es geht "auf ein Schiff auf dem Schluchsee!"

Die Spannung wächst

Waldemar Braun hingegen bereitet sich innerlich schon mal auf einen Fußmarsch vor. Er vermutet: "Irgendwo im Wald, vielleicht eine Hütte, wo man hinlaufen muss?!"

Schiff? Turm? Aussichtspunk? Hütte im Wald? Alles falsch geraten. Ziel des "Secret Dinners" ist ein alter Speisewagen der Mitropa von 1940. Der steht am Bahnhof in Seebrugg, direkt am Ufer des Schluchsees.

Das besondere Etwas

Arlet Schwinkendorf freut sich über den besonderen Ort: "Boa, wenn jetzt noch de Lock da vorne wär, das wär das i-Tüpfelchen!"

Der historische Speisewagen steht seit Mai letzten Jahres in Seebrugg, allerding ohne Bewirtung. Im Packwagen befindet sich die Küche. Sechs Spitzenköche auf 30 Quadratmetern kochen hier zusammen und bereiten das Dinner vor.

"Das ist schon was anderes, diese improvisierte Küche. Das macht Spaß."

Organisiert wird das Sectret Dinner von Hochschwarzwald Tourismus und soll in Zukunft zweimal im Jahr stattfinden. Wo? Das bleibt natürlich top secret.