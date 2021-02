Ein Schlupfloch findet sich immer. In der Schweiz und in Frankreich kann man trotz Corona Beschränkungen essen gehen. Zumindest in Restaurants, die in ein Hotel integriert sind.

In der Schweiz und in Frankreich können die Menschen trotz Corona Beschränkungen in Restaurants essen gehen - und zwar über ein Schlupfloch. Zumindest in Restaurants, die in ein Hotel integriert sind. Nach der Devise, Hotelzimmer buchen und dann fürstlich im Hotel-restaurant speisen. Was hierzulande nicht möglich ist, boomt in Hotels der Nachbarländer.