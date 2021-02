Ein Schlupfloch findet sich immer: In der Schweiz und in Frankreich kann man trotz Corona-Beschränkungen essen gehen. Zumindest in Restaurants, die in ein Hotel integriert sind.

Einchecken um wieder einmal auswärts essen zu können. Dieses Paar im schweizerischen Neuenburg ist sehr froh um diese Möglichkeit. Der Preis für Zimmer und Essen im Hotel Beaulac ist unschlagbar. 150 Franken kostet das Kombi-Angebot. Inbegriffen in diesem Betrag ist ein Hotelzimmer der tiefsten Kategorie, sowie ein Essensgutschein im hauseigenen Restaurant im Wert von hundert Franken. "In diesem schwierigen Kontext muss man natürlich kreativ sein und darum haben wir uns entschieden, die Zimmerpreise etwas niedriger zu gestalten, damit die Menschen auch wirklich eine Auszeit haben können", sagt Laurence Stamm vom Hotel Beaulac Neuenburg. Das Angebot stößt auf regen Zuspruch. Sich wieder auswärts zum Essen verabreden zu können, ist eine willkommene Abwechslung in einer Zeit voller Einschränkungen und Verbote, wie eine kleine Umfrage zeigt: "Wir sind glücklich auszugehen und Leute zu treffen", sagen die einen. Andere ergänzen: "So können wir unsere sozialen Kontakte pflegen und das lokale Gewerbe unterstützen." Brunch auf dem Hotelzimmer Auch in Straßburg ist man innovativ. Dieses Hotel bietet jeden Sonntag einen Brunch im Hotelzimmer an. Die Gäste sind begeistert, und genießen die Zusammenkunft mit Familie und Freunden. Bedenken haben sie keine: "Wir sind in einem Raum, also treffen wir niemanden, es gibt keine Interaktion mit den anderen Leuten im Gebäude." Maximal 30 Personen können sich einbuchen. Das Angebot ist auf Wochen hinaus ausgebucht.