Für Menschen ohne Arbeit, Wohnung und gesichertes Einkommen ist das Leben in Zeiten der Pandemie besonders hart. In Straßburg kümmern sich deshalb Freiwillige um sie.

Huhn oder Schweinefleisch - es gibt verschiedene Gerichte zur Auswahl. Ein Restaurant unter freiem Himmel, auf dem Platz vor dem Bahnhof. Das Essen ist umsonst, niemand fragt nach Namen und Anschrift.

"Man muss keine Adresse haben. Woanders kriegt man Unterstützung oder Essens-Gutscheine nur, wenn man einen festen Wohnsitz hat oder zumindest eine Postanschrift." Thibaut, 22 Jahre, Bedürftiger in Straßburg

Mit einem Lieferwagen versorgen die Helfer Menschen, die nicht zur Essensausgabe kommen. In einem Park haust eine Familie in einer selbst gebauten Hütte. Beide Eltern arbeiten. Die Kinder gehen in die Schule. Valérie Suzan von "Action Solidarité" in Straßburg: "Diese Leute bräuchten ein Dach über dem Kopf, eine richtige Wohnung, und nicht nur ein Notquartier für den Winter."

Ein paar hundert Meter weiter, eine andere Situation: Eine Frau schläft in ihrem Auto, weil sie Angst hat, dass es sonst gestohlen wird. Sie ist 70 Jahre alt. Nun ist Valérie Suzan von Action Solidarité erleichtert: "Ich konnte sie überzeugen, dass es besser ist sich einen Platz in einer Unterkunft zu suchen. Wir helfen ihr dabei. In ihrem Alter und Zustand sollte sie nicht im Auto leben."

Am Ende dieses Abends haben die freiwilligen Corona-Helfer hundertfünfzig bedürftige Menschen in Straßburg mit einer Mahlzeit versorgt.