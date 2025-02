12 points to Germany? Diese Musiker aus BW wollen den ESC rocken

Wer vertritt Deutschland im ESC-Finale? Mehr als 3.000 Sängerinnen und Sänger haben sich beworben. Nun stehen die Kandidaten für den Vorentscheid fest, diese Musiker stammen aus Baden-Württemberg.

Sie wollen Deutschland beim ESC in Basel, einem der größten Musikwettbewerbe der Welt, vertreten: Malte Brändlin mit seiner Indie-Rock-Band "The Great Leslie" aus Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach), der Singer-Songwriter Vincent Varus, der gebürtig aus Offenburg kommt, das Stuttgarter Straßenmusiker Duo "Parallel" und die Pop-Musikerin ADINA aus Heidelberg. Doch bevor sie ihren Traum verwirklichen können, müssen sie eine entscheidende Hürde überwinden: den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest gewinnen.

Vier Acts aus Baden-Württemberg bei ESC-Vorentscheid

Die britisch-deutsche Indie-Rock-Band "The Great Leslie" zählt zu den 24 Auserwählten des ESC-Vorentscheids . Im vergangenen Jahr waren sie als Vorband von James Blunt auf der Bühne des Lörracher STIMMEN-Festivals zu sehen. Einer der Musiker, Malte Brändlin aus Efringen-Kirchen, ist stolz auf die Nominierung: "Wir sind sehr, sehr dankbar und vor allem sehr, sehr aufgeregt." Der 27-Jährige ist überzeugt, dass seine Band den europäischen Geist gut verkörpert: "Ich bin in dieser Band tatsächlich der einzige Deutsche. Wir haben zwei Briten und eine Norwegerin in der Band. Wir stehen einfach für Europa." Da es in Großbritannien keinen Vorentscheid gab, hatte sich die Band als Kandidaten für Deutschland beworben.

Gitarrist Malte Brändlin von der Band "The Great Leslie" träumt davon, Deutschland beim ESC zu vertreten. privat

Auf die Teilnahme am Eurovision Song Contest in Basel darf auch der Singer-Songwriter Vincent Varus aus Stuttgart hoffen. Der 26-Jährige ist in Offenburg aufgewachsen. Als Kind wechselte er von der Blockflöte zur Trompete und spielte in zahlreichen Orchestern und Big Bands. Während der Corona-Zeit gelang ihm der Durchbruch mit Cover-Songs auf TikTok.

Ein weiterer Act kommt ebenfalls aus der Schwabenmetropole. Das Stuttgarter Straßenmusiker Pop-Duo "Parallel" will auch Punkte für Deutschland holen: "Wir haben so Bock auf Basel. Wird mal Zeit, dass ein Deutsch-Türke und ein Deutsch-Italiener als Duo für Deutschland antreten. Wir können alles - außer Schwyzerdütsch", sagten die Musiker kurz nach ihrer Nominierung. Auch sie teilten sich schon die Bühne mit James Blunt.

Am ESC in Basel teilnehmen will auch die Pop-Musikerin ADINA aus Heidelberg. Die 26-Jährige ist Jura-Studentin und begann bereits mit vier Jahren Geige zu spielen, später entdeckte sie ihre Leidenschaft für Popmusik. Seit 2021 releast sie ihre eigenen Songs und hatte auch schon einige internationale Auftritte.

Popmusikerin ADINA lebt in Heidelberg und studiert Jura. Simon Stoeckl

ESC-Vorentscheid im Februar

Entertainer Stefan Raab und sein Team haben die 24 deutschen Kandidaten aus insgesamt 3.281 Bewerbungen für den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest im Mai in Basel ausgewählt. Diese Kandidaten treten in drei Liveshows des Privatsenders RTL gegeneinander an. Die Shows des deutschen Vorentscheids mit dem Titel "Chefsache ESC 2025 - Wer singt für Deutschland?" werden am 14., 15. und 22. Februar ausgestrahlt. Zwölf Kandidaten starten bereits am 14. Februar. Der NDR teilte mit, dass die Namen der auftretenden Acts rechtzeitig bekanntgegeben werden. Deutschlands Starter für das ESC-Finale in Basel wird am 1. März in der ARD gekürt.

Stefan Raab war zwischen 1998 und 2012 sechsmal in verschiedenen Funktionen als Juror, Sänger, Moderator oder Produzent beim ESC aktiv. In diesen Jahren erreichte Deutschland jedes Mal eine Top-Ten-Platzierung. Das nächste ESC-Finale findet am 17. Mai in Basel statt. Die Schweiz ist Gastgeber, nachdem ihr Starter Nemo den Wettbewerb im vergangenen Jahr gewann.