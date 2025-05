Am Dienstagabend kämpfen die ersten 15 Länder um ein Ticket für das ESC-Finale in Basel. Die Schweizer lassen Sonderzüge fahren, damit Fans nach den Shows nach Hause kommen.

Noch ein paar Stunden bis zum ersten ESC-Halbfinale in Basel: 15 Länder treten an, zehn kommen weiter. Tausende Fans wollen beim Halbfinale in der St. Jakobshalle mitfiebern. Die Logistik drumherum soll die Feierlaune aber nicht trüben. Die Schweizerischen Bundesbahnen, kurz SBB, setzen Sonderzüge von Dienstag bis zur Nacht auf den Sonntag nach Südbaden ein, damit Nachtschwärmer wieder heimkehren können. Die Zusatzkosten für die Sonderzüge, für die ein gewöhnlicher Fahrschein zu lösen ist, teilen sich das Land Baden-Württemberg und der Kanton Basel-Stadt.

Züge ins Wiesental und nach Freiburg

ESC-Fans, die früh morgens vom Badischen Bahnhof in Basel nach Freiburg oder ins Wiesental (Kreis Lörrach) nach Hause fahren möchten, haben Glück. Sie können am Badischen Bahnhof um 0:53 Uhr und um 1:40 Uhr noch einen Sonderzug der SBB erwischen. Wer am Hochrhein wohnt, hat Pech: Dort fahren keine Sonderzüge - zwischen Mitternacht und dem Sonnenaufgang gibt es dort keine Verbindungen. Nur in der Nacht des ESC-Finales fährt kurz nach 1:00 Uhr am frühen Sonntag ein Zug regulär im Badischen Bahnhof nach Waldshut ab.

ESC-Termine 2025 13. Mai 2025 | 21 Uhr: Erstes Halbfinale

15. Mai 2025 | 21 Uhr: Zweites Halbfinale

17. Mai 2025 | 21 Uhr: Finale

Mehr Trams und Busse in Basel

Damit alle Fans bequem zu den Veranstaltungen gelangen, fahren während des ESC in Basel mehr Trams und Busse. Rund um die Uhr verbinden sie den Bahnhof Basel SBB und den Badischen Bahnhof in kurzen Abständen. Nachts alle 15 Minuten. Wer ein Ticket für eine ESC-Veranstaltung hat, kann den öffentlichen Nahverkehr kostenlos nutzen.

Halbfinale mit Topfavorit aus Schweden mit Sauna-Song

Nach zahlreichen Proben und den ersten Partys in Basel wird es am Dienstagabend ernst beim ESC, denn ab 21 Uhr kämpfen 15 Länder in der St. Jakobshalle um einen Platz im Finale. Zehn von ihnen kommen durch und können am kommenden Samstag (17. Mai) um die ESC-Krone kämpfen. Unter den Halbfinal-Teilnehmern ist der Topfavorit der Wettbüros: Schweden mit dem Sauna-Song "Bara Bada Bastu". Neben den 15 Ländern dürfen auch Spanien, Italien und die Schweiz ihre Songs am Dienstag vorstellen. Sie haben ihren Platz im Finale aber schon sicher.

Die Schweiz ist als Vorjahressieger gesetzt, ebenso wie Spanien und Italien. Sie gehören zu den größten Beitragszahlern des Ausrichters, der Europäischen Rundfunkunion (EBU), die immer einen Platz im Finale sicher haben. Deutschland ist mit dem österreichischen Duo Abor & Tynna auch ein Finalplatz sicher. Die beiden dürfen ihren Song außer Konkurrenz im zweiten Halbfinale am Donnerstag präsentieren.